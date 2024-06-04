Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım\'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz

Spor

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala gerginlik artıyor. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı, kendisine "Adnan Hocacı" diyen başkan adayı Aziz Yıldırım'dan iddialarını ispat etmesini istedi.

"İSPAT EDERSE BENİ BİR DAHA GÖRMEYECEKSİNİZ"

Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım." dedi.

"DÜŞMANIM DIŞARIDA DEĞİL, İÇERİDEYMİŞ"

Fenerbahçe için her şeyi göze aldığını söyleyen Ilıcalı, "Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil, içerideymiş" sözlerini sarf etti.