Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım\'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz

Fenerbahçe'deki seçim öncesinde gerginlik tırmanarak devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, kendisine ''Adnan Hocacı'' diyen başkan adayı Aziz Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet etti. Ilıcalı, ''Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım'' ifadelerini kullandı.

04.06.2024 22:58
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Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala gerginlik artıyor. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı, kendisine "Adnan Hocacı" diyen başkan adayı Aziz Yıldırım'dan iddialarını ispat etmesini istedi.

"İSPAT EDERSE BENİ BİR DAHA GÖRMEYECEKSİNİZ"

Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım." dedi.

"DÜŞMANIM DIŞARIDA DEĞİL, İÇERİDEYMİŞ"

Fenerbahçe için her şeyi göze aldığını söyleyen Ilıcalı, "Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil, içerideymiş" sözlerini sarf etti.

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • caps lock: Escobar gibi hissetme. Öylesin zaten adalar falan :)) 38 9 Yanıtla
  • Aykut Keskiner: Neydin Acun onu anlatta bilelim, sunucuydun acun! İşin sırrını söylede gençlerin önü açılsın. 35 2 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Valla kusura bakma acun kimse elinde mikrofon ile röportaj yaparak bu kadar para kazanmiyor. Ronaldodan fazla para kazanıyorsun herkes neyin ne olduğunu iyi biliyor. . 22 5 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak: Vatandaş aklı sıra kendi için teşbih yaparak aslında ne olduğunu itiraf edecek kadar da şımarık... Eskiden kumarhaneler KARA PARAYI dışarıda tanıdığı adama dağıtır gel umarsızca oyna ve kaybet derdi.Boylelikle kumarhane YASAL para kazanmış olurdu.. Ben bir örnek verdim. (ufkunuz açılsın diye) 12 0 Yanıtla
  • Osman Koca: acun firardayken çok seviyordum sonra nasıl bu hale geldi hala çözemedim..ki bu adam en büyük acıyı aynı anda yaşamış biri ama çok ters bi hayatı var...genç kız düşkünlüğündende vazgeçer umarım 9 2 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak: Senden olsa olsa marty bryde olur gözüm 6 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: 6 yıl önce aziz gitsin diye bagıranlar bugün aziz dönsün diye bagırıyor.biraz tutarlı olun 3 0 Yanıtla
  • Hakan Kan: maraba televole. 2 0 Yanıtla

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