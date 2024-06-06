Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım\'a tazminat davası açtı

Acun Ilıcalı, asılsız iddia ve hakaretleri iddiasıyla Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL tazminat davası açtı.

06.06.2024 16:03
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Başkanlık seçimlerine sayılı günlerin kaldığı Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın arasındaki çekişmeye Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı da dahil oldu. Aziz Yıldırım ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Ilıcalı, Yıldırım'a tazminat davası açtı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ilıcalı'nın Yıldırım'ın asılsız iddia ve hakaretleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon liralık tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün Enver Aysever'in YouTube'daki programına konuk olmuş ve Ilıcalı hakkında "Acun FETÖ'cülere pasaport veriyormuş, Adnan Oktar meselesine girersem sokağa çıkamaz" demişti. Ilıcalı da Yıldırım'ın bu sözlerine "Bir tanesini ispat ettikleri gün, beni bir daha hiç görmeyeceksiniz. Bunu da iddia ediyorum." diyerek karşılık vermişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Galatasaray Spor kulübü: Dilenciliğin sınıfı yokki dilen bakalım 2 2 Yanıtla
  • serkan keskin: maraba televole vay acur vay.. 1 0 Yanıtla

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