Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, FB TV'de Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'yla yaşadıkları yabancı hakem polemiği üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

07.11.2024 20:48  Güncelleme: 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, FBTV'de katıldığı canlı yayında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi üzerine yaptığı görüşme ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TEKLİFİ ONLAR YAPTI"

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Dün sosyal medyada konuştum. Öncelikle, bu yabancı hakem getirip de pozisyonların incelenmesi konusunu açıklayayım. İbrahim Hatipoğlu, biliyorsunuz canlı yayında yabancı hakem gelsin incelesin dedi. Biz de resmi hesaptan cevap verdik. Bu seneden başlayarak istediğiniz sezonların pozisyonlarına bakalım dedik. Teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik.

"İBRAHİM HATİPOĞLU BENİ ARADI"

Sayın Hatipoğlu beni aradı, güzel bir sohbet oldu. O sohbet içerisinde tamam hakem getirelim, ben dedim ki siz 1 hakem getirin, ben de UEFA'dan bir hakem rica edeyim, pozisyonları inceleyelim dedik.

"CLATTENBURG VE MERK İÇİN ANLAŞTIK"

Siz bulun, tamam" dedim. "Bana 1 gün süre verir misiniz?" dedi. Ertesi gün beni aradı, "Tamam hakem bulduk." dedi. Biz hakem olarak Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg'u önerdik, onlardan da Markus Merk geldi. "Tamam çok güzel yapalım." dedim, "Ama" dedi "Bunu milli takım arasında yapalım." dedi. Ona da "Tamam" dedik.

"KONUŞMALARI GAZETECİLER DE BİLİYOR"

Enteresan bir durum var. Kendisiyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. En son bana mesaj attı, "Markus Merk için şu tarih uygun" dedi, milli takım arasını söyledi. Ben de aradım "Tamam, o tarih de uygun, milli ara tarihi de okey." dedim. Tarihte anlaştık, hakemler de anlaştık. Bu süreci zaten yönetim biliyor, bu gizli saklı değil herhalde. Gazeteciler de konuşmanın başını biliyorlar, bize devamlı "Ne oldu ne oldu" diye soruyorlar. Ben de gazeteciler aydınlatma adına "Milli arada bakmaya karar verdik pozisyonlara" dedim.

"HERKES 'ONLAR GELMEZ' DEDİ"

"Bu süreçte şöyle bir ayrıntı var, onu da anlatmam lazım. Bütün arkadaşlarım bana devamlı "Onlar gelmez" diyorlar. "Hayır karar verdik." diyorum, "Gelmezler" diyorlar. "Hakemleri belirledik" diyorum, "Gelmez onlar" diyorlar. "Yok bir şey bulur gelmezler" dediler. Tarihi belirledik falan dedim, yine bizimkiler "Gelmez" dedi. Tweet attım, yine "Gelmez onlar" dediler. Tweetten sonra açıklama, "Sinsilik, bir plan var, yok şöyle." falan dediler. Soruyorum, bunun neresinde bir plan var.

"MASAYA GELMİYORLAR, TERAZİDEN KAÇAN HIRSIZDIR"

En üst düzey iki hakem incelesin demişiz, "Önce bu sezona bakalım" dedik, İbrahim Hatipoğlu "Geçtiğimiz sezona da bakalım" dedi. Biz zaten geçtiğimiz sezona da bakmak istiyoruz. Bizim hakkımız asıl geçen sezon yenildi. İstediğiniz her yere bakalım. Sizi masaya getiremiyoruz ki, teraziden kaçan hırsızdır.

"GELMEMELERİNİ BEKLEMİYORDUM"

Maalesef şu anda teraziden kaçan bir takım görüyoruz. Sorun değil. Tecrübeliler bekliyordu, ben beklemiyordum. Ben şu tecrübeyi yaşadım, Galatasaray ile ilgili saygısız bir ifadede bulunmadım, aşağılamadım, karalamadım. Hakem hatalarını söyledim. Çıktı bir yöneticileri, hakkımda abuk subuk konuştu. Beni karalamaya çalıştı. Şimdi yine başka bir yöneticisiyle konuşuyorum, anlaşıyoruz, 'milli takım arası' diye mesajı duruyor burada. Her şey belgeli, somut... Bu sefer hop vay efendim 'Bize sormadınız' dediler. Bu gizli bilgi değil ki. Ben zaten herkesle konuşuyorum bunu. Ne yaptık gizli bir operasyon mu yapıyoruz beraber? Gizliliğe mi alıştınız konu ne? Her şey gizli mi olmak zorunda! Niye şeffaf olmuyoruz? Anlamadım. Çok mu gizli bir konu bu.

"ÇOK MU GİZLİ?"

Çok mu gizli bir konu bu. Bu konuda Galatasaray'ın bize olumlu cevap vereceğini, Galatasaray yanlısı hesaplardan okuduk. İbrahim Bey bana yanıt vermeden önce ben sosyal medyadan okudum olumlu cevap verecekler diye. Siz de iletişim olarak gizlilik öngörmemişsiniz ki, siz de açıklama yapmışsınız. Bir şey saklamıyoruz. İletişimde insanların bilgilendirilmesinin ne problemi var.

"HODRİ MEYDAN, ORTADA YOKSUNUZ"

Bir kez daha Galatasaray'a çağrıda bulunuyorum, milli takım arasında 3 haftadır erteledikleri hakemleri getireceğiz, yurt dışından hakem ya da hakemlere pozisyonları getireceğiz, pozisyonları seyrettireceğiz, biz kendilerini davet edeceğiz, pozisyonlarınızı getirin, beraber koyalım, katılmıyorsanız istediğiniz pozisyonları gönderin, gösterelim. Sonra bu pozisyon niye yok demeyin. Hodri meydan! Hem katılmayıp işi sulandırmaya kalkmayın. Yönetici olduğum günden beri beni karalıyorsunuz. Gülüyorum. Doğrunun peşindeyiz. Kendimiz için değil her takım için adalet, her takım eşit olsun. Bunun mücadelesindeyiz. Sizden yabancı hakeme inceletme teklifi geldi, biz kabul ettik. Ortada yoksunuz."

Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray\'a meydan okudu

İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Almila Arya:
    gs maçı var ya gündem değiştiriyor topiş geldik ayağınıza top vermedik hakemde sizden yanaydı üç attık geldik neyin peşindesin, sen bi kendi sahanda kazan sonra diğer maçları konuş 220 7 Yanıtla
  • Çağday müderrisoğlu:
    ali aydinin 3 futbolcumuza kirmizi gosterdigi macida izle acun aziz yildirimin soyunma odasina girip ben olmasam zor sampiyon olurdunuza inceleyin yetmezse 10 senedir basinizda durani inceletin neden olamiyosunuz ? 124 3 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    acun işi gücü bırakmış nasıl ortalığı karıştırırım derdinde 119 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    cimboma kimse meydan okuyamaz acun hiç okuyamaz. 71 55 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Acun Paralı Adam Ona güveniyor 71 23 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Senin ne haddin ne Galatasaray a meydan okumak 66 1 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Bu sene daha erken başladınız ağlamaya 55 10 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci:
    Acun önce survivorda ki fakir fukaranın esemes hilesinin hesabını versin , gün gelecek tüm mal varlığını kaybedecek haramzadeb 63 1 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Galatasaray bu ligin kabusu olmaya devam edecek sen istersen mal amal konuşmaya devam et 58 1 Yanıtla
  • Yücel Yetim:
    la olum git işineeeeeee 41 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:00 Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti. Amerikan Merkez Bankası FED, faizi 25 baz puan indirerek 4,75 seviyesine çekti.
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
18:38 Mahkeme başkanından amca Salim Güran’a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 22:23:47. #1.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.