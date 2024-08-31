Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, Fiorentina takımında forma giyen Fas milli takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Amrabat'ın diğer teklifleri reddederek sadece Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtti. Ilıcalı, Amrabat'ın transferinin tarihi bir gün olduğunu ve Jose Mourinho'nun 1 numaralı hedefinin Amrabat olduğunu söyledi.

31.08.2024 14:33  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Fiorentina takımında forma giyen Fas milli takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sofyan Amrabat için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"10 TEKLİF ALDI HEPSİNİ REDDETTİ"

Ilıcalı, "Sofyan Amrabat 10 teklif aldı. Hepsini reddetti, dik durdu ve kulübüne sadece 'Ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedi. Sofyan bize inandı. Biz de ona inandık. Sofyan Amrabat bu süreçte çok ciddi teklifler almasına rağmen bize verdiği sözden taviz vermedi. Son derece dik durdu. Fenerbahçe bugün sadece bir futbolcu değil, çok büyük bir karakter transfer etti. Bizim için tarihi bir gün. Uzun zamandır hayalimiz olan, Fenerbahçe'de görmek istediğimiz Sofyan Amrabat'ı takımımıza kattık" dedi.

"MOURINHO'NUN 1 NUMARASIYDI"

Tarihi bir gün olduğunun altını çizen Ilıcalı, "Bizim için tarihi bir gün. Uzun zamandır hayalimiz olan, Fenerbahçe'de görmek istediğimiz Sofyan Amrabat'ı takımımıza kattık. Mourinho'nun 1 numaralı hedefinin Amrabat oldunu söyleyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: Hocamız Jose Mourinho'nun 1 numarası Sofyan Amrabat'tı. Hocamıza yine en istediği oyuncuyu getirebildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat\'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Sofyan Amrabat, Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Beşiktaş bu sene gaza basınca, Fenerbahçe ikinciliği kaptırmamak için işini sağlamlaştırıyor. 7 12 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Mert hakan soldassağım kulube bekçisi olur artık iyice . 5 4 Yanıtla

14:38 Rize’de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Rize'de MHP İlçe Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
14:21 Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu Boş araziye götürdüğü babasını öldürüp polise teslim oldu
14:19 Devlet hastanesi ’’Yapacak bir şey yok’’ dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti Devlet hastanesi ''Yapacak bir şey yok'' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
13:49 İstanbul’da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı İstanbul'da gece yaşanan saldırılarda 5 kişi yaralandı
12:24 Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın amcası gözaltına alındı Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
20:02 Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçına hazırlanıyor
19:48 UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Performans Tahminleri UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Performans Tahminleri
19:28 Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:58 Malatya’da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti Malatya'da çapa motoru yük treninin altında kaldı: Anne ve 2 çocuk hayatını kaybetti
17:45 Galatasaray Derrick Köhn’ü Werder Bremen’e kiraladı Galatasaray Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
17:08 Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a transfer olduktan sonra sakatlandı Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer olduktan sonra sakatlandı
17:01 Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer’in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı
16:52 Cuma namazı sırasında bıçaklı saldırı Cuma namazı sırasında bıçaklı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 15:12:26. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement