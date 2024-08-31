Fenerbahçe, Sofyan Amrabat\'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

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Fenerbahçe, Fiorentina takımında forma giyen Fas milli takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sofyan Amrabat için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"10 TEKLİF ALDI HEPSİNİ REDDETTİ"

Ilıcalı, "Sofyan Amrabat 10 teklif aldı. Hepsini reddetti, dik durdu ve kulübüne sadece 'Ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedi. Sofyan bize inandı. Biz de ona inandık. Sofyan Amrabat bu süreçte çok ciddi teklifler almasına rağmen bize verdiği sözden taviz vermedi. Son derece dik durdu. Fenerbahçe bugün sadece bir futbolcu değil, çok büyük bir karakter transfer etti. Bizim için tarihi bir gün. Uzun zamandır hayalimiz olan, Fenerbahçe'de görmek istediğimiz Sofyan Amrabat'ı takımımıza kattık" dedi.

"MOURINHO'NUN 1 NUMARASIYDI"

Tarihi bir gün olduğunun altını çizen Ilıcalı, "Bizim için tarihi bir gün. Uzun zamandır hayalimiz olan, Fenerbahçe'de görmek istediğimiz Sofyan Amrabat'ı takımımıza kattık. Mourinho'nun 1 numaralı hedefinin Amrabat oldunu söyleyen Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: Hocamız Jose Mourinho'nun 1 numarası Sofyan Amrabat'tı. Hocamıza yine en istediği oyuncuyu getirebildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.