Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı - Son Dakika
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Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı

Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı\'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde Avrupa'daki birçok dev kulübün peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli birçok futbolcuya ilgi olduğunu belirten Ilcalı, "Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor" dedi.

25.07.2024 15:52
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Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde transfer süreci ve adı birçok dev kulüple anılan sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili açıklama yaptı. Ferdi'ye gelen teklifleri açıklayan Ilıcalı, bu tekliflerin kendilerini heyecanlandırmadığını söyledi.

"FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Transfer dönemi değerlendiren Ilıcalı, "Bizim açımızdan muhteşem geçti. Jose Mourinho istediği parçaları aldık. Yıldız dediğimiz zaman Alex, Van Hooijdonk'u Ferdi'ye kastediyorduk ama Oğuz Aydın'da Ferdi'nin gençliğini göreceksiniz. Alex ve Van Hooijdonk'ları da getirmek istiyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz. Fenerbahçe tarihinde aynı anda bu kadar iyi üç tane 9 numara olduğunu ben hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa söylesin. Oyuncu satarsak eğer, yerine de daha iyisini alırız" dedi.

"BAŞKANIMIZ ÇOK SERT VE NET DURUYOR"

"Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon Euro oldu, bunun için mutluyuz. İnşallah özlenen şampiyonluk bu sene gelecek" sözlerini sarf eden Fenerbahçe Asbaşkanı, "Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var" açıklamsını yaptı.

"İSTERSEK TÜM TAKIMI SATABİLİRİZ"

Sarı-lacivertli futbolculara gelen tekliflere de değinen Acun Ilıcalı, "En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki, istersek tüm takımı satabiliriz. Başka etkenlerden şampiyonluğu etkilenmiş takımın oyuncularını yollamalı mıyız?" ifadelerini kullandı.

"FERDİ'YE GELEN TEKLİFLER BİZİ HEYECANLANDIRMIYOR"

"Ferdi'nin değeri 30 milyon euronun üzerinde ve ciddi teklifler var." diyen Acun Ilıcalı, "Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Gökhan Sarıkaya: Ferdi benficada oynuyor olsaydı ve türk değil yabancı olsaydı 60 milyon euro piyasası olurdu 72 14 Yanıtla
    Ümit Aytar: neneninde sakalı olsa deden olurdu.abartin abartin defansif yönü sıfır milli takımda tüm yediğimiz goller ordan boş atıp dolu tutmayin 29 47 Bay Pipo: ümit en yakın göz dokturuna görün 8 2 Ender Kervancıoğlu: Benfica, porto vitrin. Şampiyonlar liginde oynuyorlar. Fenerin yüzünü gören yok. Kendilerini sınayabildikleri en büyük takım Galatasaray. 2 3
  • fatih mazlum: Ufak atda civcivler yesin 12 15 Yanıtla
  • ibrahim Ecer: Ben Hulk cty taraftarı olsam direk Acun'un istifasını isterdim git kendi takiminla ugrass kardesimmm. 10 16 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Acun müdür değil hull city nin sahibi nasıl istifa edecek :)))) 2 0
  • recep özoğul: Bu Acun Ilıcalı konuştuğu zaman FB nin ağırlığı kayboluyor. Bunu bir GS taraftarı olarak söylüyorum. 13 12 Yanıtla
  • Deutschland: ver gazı bu senede şampiyon Luk yok anladık uzatmayın bence mümkünse gidin yenilsek de Fenerbahçe diyelim 9 9 Yanıtla
  • hakan yücel: acuna bak nerden nereye 14 1 Yanıtla
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