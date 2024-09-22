Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum: Osimhen çok mu iyi oynadı? - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum: Osimhen çok mu iyi oynadı?

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı "Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır. Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen çok mu iyi oynadı bugün, En-Nesyri de iyi oynamadı. Forvetler derbilerde çok pozisyon bulamaz. Gelecekle ilgili iyimserim. Taraftarımız üzülmüştür ama bunun altından hep beraber kalkıp ileri gideceğiz" dedi.

22.09.2024 07:30  Güncelleme: 07:54
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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında derbide Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; "Hepimiz çok üzgünüz. Bir maçla şampiyon olunmuyor, kaybedilmiyor. Takımımızın oyunu gayet pozitif. İstatistiklerde üstteyiz. Tabii ki futbol sonuç oyunu kaybettik. Geçen sene 5 puan öndeydik, bu şampiyonluğu getirmedi. 5 puan geride olmak da şampiyonluktan koparmadı. Biz Fenerbahçe'yiz, güçlü camiayız. Bir mağlubiyet camiayı sarsmaz. Kadromuzdan, hocamızdan memnunuz, güveniyoruz. Bizim açımızdan hiçbir şekilde yarıştan kopma, ümitsizlik, karamsarlık yok. Yol kazasıdır. Maç kaybedilir.

"BAŞARININ YOLU HATALARIN DÜZELTİLMESİDİR"

Gelecekle ilgili karamsarlık yok. Bu yol kazası. Mühim olan ortaya konan futbol. 4-5 pozisyonumuz var. İstatistiklerde, gol pozisyonlarında 2 katı rakamlarımız var. Oynanan oyuna bakarım. Bu durumda gelecekle ilgili iyimserim ama bugün için çok üzgünüm. Geriye bakmak istemiyoruz, ileriye bakıyoruz. Geriyi konuşmayacağız. Yarından itibaren gelecekle ilgili tekrar çalışmalara başlayacağız. Söylüyorum, herhalde futbolla ilgili herkes bilir ki eylül aynın ortasını geçmiş bir dönemde 8 aylık süreçle ilgili ne gibi bir durumu olabilir. Başarının yolu hataların düzeltilmesi ve takımın ileri gitmesidir.

"FORVETLER DERBİLERDE ÇOK POZİSYON BULAMAZ"

Jose Mourinho gerekli müdahaleleri yapacaktır. Bir futbolcu çok iyi oynamayabilir. Osimhen çok mu iyi oynadı bugün, En-Nesyri de iyi oynamadı. Forvetler derbilerde çok pozisyon bulamaz. Bireysel performanslara girmeye gerek yok. Çok ayıp olur bir futbolcu için. Oosterwolde için futbolcu değil deniyordu, nereye geldiği ortada. İrfan Can ıslıklanıyordu, geldiği durum ortada. Gelecekle ilgili iyimserim.

Taraftarımız üzülmüştür ama bunun altından hep beraber kalkıp ileri gideceğiz. Protokol tribününde ufak tefek şeyler oldu. Maçın tansiyonudur. Gerginlik olur. Anormal bir durum olmadı. Ortada 90 puan daha var. Aynı puanı tutturabiliriz. Genel hesaplar çıkarmaya gerek yok. 1 maçtır, kaybettik, önümüze bakıyoruz. Takımda motivasyon eksikliği görmüyorum."

Acun Ilıcalı\'dan derbi sonrası ilginç yorum: Osimhen çok mu iyi oynadı?

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum: Osimhen çok mu iyi oynadı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Barış:
    Kıskançlığın açıklaması, fakirlere 100 milyon euroluk topçu seyrettirdik. Buda bizim krallığımız 25 3 Yanıtla
  • Bekir KILINÇ:
    1 maçla şampiyonluk kaybedilmez değil 1 maçla şampiyonluk kazanılır 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    acun uğursuz geldi fenere 11 3 Yanıtla
  • Behzat:
    yaşa Fenerbahçe 2 6 Yanıtla
  • Osman Hacıer:
    sen bir sus artık ya gerçekten bir sus artık 0 0 Yanıtla
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