Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e transfer açıklamasında bulundu. Ilıcalı, yaptığı açıklamada mevcut kadroya 3 yıldız takviyesi yapılacağını söyledi.
Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftalar, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.
Son Dakika › Spor › Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler - Son Dakika
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