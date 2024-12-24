Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler - Son Dakika
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Spor

Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kış transfer döneminde 3 yıldız oyuncu alacaklarını duyurdu. Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Ilıcalı, mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu ekleyeceklerini belirtti. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.

24.12.2024 08:39
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Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

"3 YILDIZ DAHA ALACAĞIZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e transfer açıklamasında bulundu. Ilıcalı, yaptığı açıklamada mevcut kadroya 3 yıldız takviyesi yapılacağını söyledi.

Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçeli taraftalar, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.

Acun\'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler

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Son Dakika Spor Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yusuf Yücel:
    Bu saatten sonra transfere gerek yok her halukarda şampiyonluk gitti. size yazıklar olsun beceriksiz yönetim. 14 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YILDIZ DERKEN DÜNYAYA GÖRE YILDIZ Mİ ACUNA GÖRE YİLDİZ MI ÖNEMLİ OLAN BU. ARA TRANSFERDE ARABİSTAN'DAN GELEN FUTBOLCULAR KAMP GÖRMEDİĞİNDEN EN AZ YARIM SEZON HAYIR BEKLENMEZ 13 0 Yanıtla
  • Betalp:
    11 tane alsan ne olur acuuuunnn 7 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    her futbolcu annesine göre bir yıldızdır 6 0 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    derhal samet. mert hakan. maxi. tadic. simanski. ennesyr dzeko becao djiku fred livakoviç ile yolları ayırın. kaleye berkeyi alın. 2 stoper 1 oyun kurucu orta saha ile firmino ve mitroviç alın yeter. 1 3 Yanıtla
  • Gürkan Tok:
    bunlar kadayı yemiş feneri iyice batıracaklar.napsalar galatasaraya yetişemezler. 1 1 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Arada 8 puan fark olmuş bu saatten sonra kimi getirirsen getir atı alan Üsküdar ı geçti hocanız ve başkanınız ve sen dahil alayınız def olup gitmeden bir halt olmaz 0 0 Yanıtla
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