Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe'yi 3-2 yendikleri maç sonrası Galatasaray'a Anderson Talisca üzerinden gönderme yaptı. Ilıcalı, ''Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun'' dedi.

27.01.2025 07:50  Güncelleme: 08:06
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Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3-2 kazandıkları Göztepe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Ilıcalı, Galatasaray'a Anderson Talisca üzerinden göndermede bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri;

"Öncelikle çok mutlu ve gururluyuz. Şahsi olarak böyle güzel bir takımın taraftarı olduğum için mutluyum. Taraftarımız için özel bir parantez açmalıyım. Bugün taraftarımız geri dönüşlerdeki etkisini iliklerime kadar hissettirdi. Taraftarımız bizim itici gücümüz. Oyuncularımız da kötü bir ilk yarıdan sonra 15 dakikada sonuca giden bir Fenerbahçe. Burada hocamızın, teknik direktörümüzün yerine müdahaleleri, oyuncularımız ve taraftarımızın itici gücü. Kadıköy'de görmek istediğimiz atmosfer bu. Biz böyle olduktan sonra yenemeyeceğimiz takım yok. Geliyoruz, taraftarımızla geliyoruz. Şimdiye kadar duyduğum en yüksek seslerden biriydi tribünden çok mutluyuz."

"BİZ RAKİBİMİZLE İLGİLİ KONUŞMUYORUZ"

"Lütfen bu konudaki yorumcularımız dediklerimize dikkat etsin. Biz bir aydır falan rakibimizle ilgili konuşmuyoruz. Rakibimiz de bu konuda özen gösteriyordu ne zamana kadar puan farkı 6 olana kadar. Şaşırtıcı bir şekilde yabancı VAR'la ilgili sitemler duymaya başladık. Rakibimiz 'biz de istiyorduk' dedi. Birlikte istedik yabancı VAR'ı. Şimdi itiraz ediyorsunuz. Düşündüm ve bulamadım. Yabancı VAR'da neye itiraz edebiliriz? Adamlar yabancı zaten. Dünya Kupası'nı yöneten 4 hakem gelecek demedik. Bizim itirazımız, hatalarda da eşitlik istiyorduk. Hatalar eşit dağılsın istiyorduk. O yüzden yabancı VAR'ı istedi. Rakibimiz de istediğini söyledi. Şimdi neden itiraz ediyorsunuz? Geçen sene hakkımız yenmesine rağmen yabancı VAR'la ortalığı birbirine kattık mı?"

"TEKLİFİMİZİ YAPIYORUZ"

"Dün bu maçın hakemiyle enteresan açıklamalar duyduk. "Gözümüz hakemin üzerinde olacak" açıklamalar, yabancı VAR'da olsa olur, olmasa olur? Yerli hakem olmaz. Yerli hakem için böyle müdahaleler olması bizim için yeni bir soru işareti doğurdu. Hakemler maçtan bir gün önce baskı altına alınınca, orta hakemlerde de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Biz bu konuda da orta hakemin de önemli maçlarda yabancı olmasından yanayız. Rakibimizin de aynı görüşte olacağını düşünüyorum. Teklifimizi yapıyoruz, kritik maçlarda da yabancı orta hakem istiyoruz. Derbilerde olmazsa olmaz."

"ORTA HAKEMİN YABANCI OLMASINI İSTİYORUZ"

"Madem VAR'da aynı görüşteler, herhalde yabancı hakem de isterler. Bizim buradaki itirazımız, bir gün önce hakemi baskı altına alıyorsunuz. Dün, iki tane kırmızı kart atladığını herkes hemfikir. Her geçen gün yeni bir kırmızı kart verilmiyor. Bu konudan rahatsızlık duyuyoruz. Orta hakemler konusunda rakibimizin de desteğini bekliyoruz. En kısa zamanda orta hakemin de yabancı olmasını istiyoruz."

"GALATASARAY TEŞEBBÜSTE BULUNDU"

"Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız."

Acun Ilıcalı\'dan Galatasaray\'a bomba sözler: Talisca\'ya teşebbüste bulundular

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • F Kingsman:
    Ne palavracı adamsın sen ya. Gs istemiş. GS nin istediği adam fb ye neden gitsin bi bunu aklı olan cevaplasın kendi içinde. Hangi kulvarda Gs yi geçebilmiş fb??? Gerçekleri tarihe bakarak görebilirsiniz,tarihi Galatasaray yazmıştır.inkar eden kafasız mahluktur 61 93 Yanıtla
  • Seko:
    bu adam psikolojik sıkıntılı rakibimizle ilgili konuşmuyoruz diyor GS dan başka birşey konuşmuyor ne dediğini bilmeyen algıcı 56 73 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MAKSAT FENEV E ZARAR VERMEK TABİİİ Kİ TEKLIF YAPACAKLAR 23 34 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Şikecilerin 3.golunden once goztepeli oyuncuya net faul var lahmacunlar bunu konussunlar 33 15 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    Bu acun denen ne olduğu belli olmayan yaratikta söz sahibi oldu ya 31 9 Yanıtla
  • ismail:
    nasıl bir yara bu arkadaş adam Göztepeyi yeniyor galatasaraya laf atıyor 29 7 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Galatasaray kazığı çaktı yine halledeceğiz dedim dediğine göre hayırlı olsun kazığın 21 8 Yanıtla
  • Ömer Güldoğdu :
    yer yüzünde senin kadar karakter ve ahlak fakiri birini daha görmedim. kazandığınız her maç sonunda rakip takım aleyhinde seviyesiz seviyesiz konuşup rakip takım hakemleri konusunda algılar yapan siz rakip takım kim ile görüşüyorsa gidip teklif yapan siz ama siz masum dışındakiler kabahatli. gidin biraz ahlaklı olmayı öğrenin 20 5 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    kazanmak için her şeyi mubah goren ve hep kendini hakli goren Türkiyenin en büyük mitomani acun ılıcalı 19 6 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    Kupayı aldınız şampiyon mcun 13 6 Yanıtla
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