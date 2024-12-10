Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, spor medya zirvesinde Galatasaray yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Ilıcalı, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yönelik suçlamalarını eleştirerek, ''Şike imasında bulunan şerefsizdir'' ifadelerini kullandı.

10.12.2024 13:18  Güncelleme: 13:26
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Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, spor medya zirvesinde yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları;

Derbinin hakemini dört gün sonra konuşmanın anlamı var mı? Barış Alper için geçmiş olsun diyorum. Bizim için futbolcularımızın sağlığı çok önemli. Ama bizim oyuncularımız hayati tehlike yaşarken, karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Hakem hatası olduğunda söylüyoruz. Bu duruşumuz devam edecek. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlaması, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması, bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etti. Yeni projeye göre, o oyuncu, bu sene kasten Fenerbahçe maçında oynamamış sonra da kalkmış özellikle, kasten bizim talimatımızla sakatlamış! Bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Klasik tabii! Konuşmaya gel desen ortada kimse yok! At kaç!

Vahim duyumlar var! Ne? Söyleyen yok! 'Yalıda buluştunuz' olmadı, 'Bana öyle duyum' geldi. Futbolcu sakatlandı, Özellikle mi yolladılar?' diyor anlamadım. Galatasaray'a sesleniyorum; yöneticilerinizin konuşması sizi temsil ediyor. Yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu. Bizimle ilgili Manaj konusunda bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç, adi bir suçlama gördünüz mü? Böyle soytarılar açıklama yaptıkça Türk futbolu kaosa sürüklenir!

Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz 'Şike yaptınız' diyorsunuz. 'Adalet istiyoruz' diyoruz. Bize 'Yalıda buluştunuz' diyorsunuz. Tiyatro değil artık güzel bir Hollywood filmine geçti! Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, yazıklar olsun diyoruz. Bizim için futbolcuların hayatı çok önemli. Onlar için Fenerbahçeli futbolcuların hayatı önemli olmayabilir. Oyuncumuz sakatlandığında güzel güzel paylaşım yaptılar. Bu, kendi duruşumuzdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Bütün futbolcular bizim için değerlidir. Bizim tepkimiz, Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Tabii ki onlar arasında da hadsizlik yapanlar var. Mauro Icardi'ye de geçmiş olsun. O da Ali Koç'un formasını giyip pozlar veriyordu. Türk futboluna bir şekilde çirkinlik bulaştırmak çaba içindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum. Adil bir sezonda neler olduğunu görürüz.

"ŞİKE İMASI YAPAN ŞEREFSİZDİR"

" Metin Öztürk'ün suçlamaları için bir şey yapacak mısınız?"

Acun Ilıcalı: "Ben de kendisine ağır bir şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler! İnşallah bu çirkinlikler biter."

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper arasında yaşanan pozisyon sonrası, "Üç hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti." demişti.

"GALATASARAY'A SESLENİYORUM"

"Sen kimsin bizi futbolcu ayarttık diye suçluyorsun! İnşallah bu çirkinlikle biter. Bizim rakiple ilgili eleştirilerimize bakın, rakibin bize suçlamalarına bakın. Kalite farkını göreceksiniz. Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum, kendi aranızda bir toplantı yapın. Böyle abuk subuk konuşan yöneticileri biraz daha geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin!"

Acun Ilıcalı\'dan Galatasaray\'a küfür gibi sözler

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Fatma Öztürk:
    sen dominikte yalın ayak yarışmanı sun, futbola bari müdahale etme 49 2 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    ulan acun sen futbola karışmadan önce bu kadar sataşma lar olmuyordu...bı gelsin ortalığı karıştırdın 39 4 Yanıtla
  • Barış:
    Bu adama fenerliler bile inanmıyor. Boşa konuşuyor 32 3 Yanıtla
  • Yusuf Toprak:
    Okul hayatında , iş hayatında nasıl sahtekarlıklar yaptığını ballandıra ballandıra , utanmadan anlatan bir insanın şeref ve haysiyetten bahsetmesi çok manidar ?? 29 2 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Şıpıdık konuşmuş yine. Bunun yöneticiliği bittiksen sonra ,anılarını anlatırken dikkatle dinleyin. Ne itiraflarda bulunacak. 26 2 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Şike yaparken kirletilmiyor da, şikeciyeşikeci diyince mi kirleniyor ahhahahaha :))) 25 1 Yanıtla
  • Barış:
    Hayatımda gördüğüm en yalancı sahtekar arsız fetöcü 23 1 Yanıtla
  • Alpi:
    Uefada şikede zirvedesin ya ondandır !!! 21 0 Yanıtla
  • leven daichev:
    Sen onu bunu bırak da hull city küme düşecek, orayla ilgilen...Gerçi oradada maçları fixlemiş olabilirsin! 17 0 Yanıtla
  • Turan Alan:
    Acurrr boş yapma arkana aldıklarınla geldin bu gune senın önunu kimlerin actıgı belli etek öptügün günleri unuttunmu adnan hoca ve kedicikleri 17 0 Yanıtla
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