Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Gaziantep FK'yı 3-1 yendikleri maç sonrası Galatasaray'a sert sözlerle yüklendi. Ilıcalı, ''Bakıyorum, ortalık yıkılıyor. İnanılmaz şeyler oldu. Demeçlere baksanız sadece Galatasaray mağdur oldu. Başka takım yok Türkiye'de, sadece Galatasaray var. Sanki Türkiye, Galatasaray'ın mahkumu. Galatasaray, ortalığı birbirine katıyor. Bu düzeni yıkacağız, bu adaletsizliği yıkacağız'' dedi.

02.12.2024 23:29  Güncelleme: 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Gaziantep FK'yı 3-1 yendikleri maçın ardından Galatasarayla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ilıcalı, sert sözlerle sarı-kırmızılı yöneticileri ve Eyüpspor karşılaşmasının ardından verilen demeçleri hedef aldı.

"CAMİA OLARAK KENETLENDİK"

Acun Ilıcalı'nın sözleri şu şekilde;

Sezon başında büyük bir hedefle yola çıktık. Puan kaybedince dedik ki, puan kaybedilebilir, futbol bu. Bugün kaybedersiniz, sonra seri yakalarsınız. Sezon sonu ipi göğüsleyen belli olmaz dedik. Puan farkını azalttık. Takımımızın inançla, taraftarımızın da inançla desteklemesi. Uzun süredir böyle güçlü ses duymamıştım. Taraftarımızın inancını hissettik. Oyuncular da mutlu. Camia olarak kenetlendik. Bu zor sezonda galibiyetler alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

"TERAZİYİ KURDUK, YOK OLDULAR"

Rakibimizin büyük tepkileri var. İsyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Gerçek anlamda söylüyorum. Şaşkınız. Neyi anlayamıyorum, anlatayım. Hatırlarsanız Galatasaraylı bir yönetici dedi ki, hakem hataları bize karşı yapılıyor dedi. Hodrimeydan inceleyelim dedik. Teraziyi kurduk, yabancı hakem getirdik, uygun görmedi. Kendi hakeminizi getirin buyurun dedik, yok oldular. Niye yok olduklarını anlamak istiyorsanız çok net düne bakabilirsiniz.

"AKLIN ALMAYACAĞI BİR MAÇ, SANKİ MAĞDUR OLDULAR"

Maalesef Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaray'ı yöneten arkadaşlarımız şunu iyi anlasın, rakip var, rakibin de hakkı yeniyor. Dün bakıyorum, ortalık yıkılıyor. İnanılmaz şeyler oldu. Demeçlere baksanız sadece, aklın almayacağı bir maç ve Galatasaray mağdur oldu.

"SANCHEZ KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

Pozisyonlara bakıyoruz, hakem yorumlarına, Galatasaray aleyhine hata var mı var, Galatasaray'ın 25'te 10 kişi kalması lazım. Rakibin net penaltısı verilmemiş. Kırmızı kartı görmemişsin. Sivas'ta da oynamayacak Davinson Sanchez. Hakem bu kadar büyük 2 hatayı lehinizi yapmış, ortalığı birbirine katıyorsunuz. Türkiye'de başka takım yok mu sanıyorsunuz! Biriniz demiyor mu, penaltı var kırmızı var. Bize karşı o var, şu var, bu var. Kimin pozisyonları daha net. Hakemin gözü önünde olan pozisyon, bir ayağına basıyor, diğer ayağıyla bir daha basıyor. Davinson şöyle bir şey denedi, iki ayağıyla bastı, göze soktu. İki sarı kart var mı diyorlar, herkesin kafası karıştı. Hakemin önünde oldu, atılmadı.

"TÜRKİYE SANKİ GALATASARAY MAHKUM"

Tut ki hakem kötü yönetti, iki tarafa da hata yaptı, hiç karşı takım yok mu! Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi! Türkiye'de ikinci sarıdan kırmızıya itiraz var mı? Başka takım yok Türkiye'de, sadece Galatasaray var. Sanki Türkiye, Galatasaray'ın mahkumu. Maçların oynanma günleriyle ilgili itiraz ediyorlar, hiçbir adaletsizlik yok. Ortalığı birbirine katıyorlar. Herkes aynı dinlenmiş. Galatasaray, Beşiktaş maçından sonra 8 sarı kartı, 2 kırmızısı atlandı. Galatasaray, 2 yıldır içeride Türkiye'de kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi.

"EYÜPSPOR'DAN İSYAN EDEN VAR MI? BU DÜZENİ YIKACAĞIZ"

Eyüpspor'dan isyan eden var mı? Galatasaray, ortalığı birbirine katıyor. Bu düzeni yıkacağız, bu adaletsizliği yıkacağız. Ben varım herkes ölsün diyenleri yıkacağız. Yarın öbür gün maç da kaybedebiliriz. Dünyanın yenilmeyen takımı değiliz. Şampiyonluğa baş koyduk, tüm camia bu yolda yürüyoruz. Allah izin verirse herkes bu sene neler olacağını görecek. Rakip takım biz maç oynarken devamlı açıklama yapıyor. Maça girerken oldu geçen maç. Biz polemik istemiyoruz.

Acun Ilıcalı\'dan Galatasaray\'a olay yaratacak sözler

Gaziantep FK, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Mahkum, Mahkum, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Osman Bicer:
    Parmak arası terlikli arkadaşa söyleyin de bugün Gaziantepsporun verilmeyen 3 penaltısını da anlatıversin bi zahmet 22 7 Yanıtla
  • Behzat null:
    Yav bi SUS HA!!! 20 5 Yanıtla
  • M Ak:
    Acuncum yapı var mı yapı 20 3 Yanıtla
  • Özgür Özer:
    Ağzı olan konuşuyor… düne kadar tv programlarında karı kız kovalıyordu bugün göya bir baltaya sap olmuş… Bu kadar seveni varken kendini bukadar itici yapan arda turandan sonra ikinci adam oldu… 11 1 Yanıtla
  • Alpi:
    ALLAH BİR İNSANIN YÜZÜNE NUR VERMEDİ Mİ VRMEZ VAY MACUN VAY MAYIS AYINDA GÖRECEĞİZ SENİ 7 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YAPININ LİDERİ YALAN MAKİNESİ KUMARBAZ KONUŞUYOR 5 1 Yanıtla
  • Ali Riza Cevahir:
    haklısın acun geçen sene sonu haksız şampiyonluk dediniz erden timur size dedi hakemler incelesin sesiniz çıkmadı şimdi doğru söyleyeni 9 köyden kovdular sen kime karşılık veriyorsun anlıyamıyoruz erden timuramı yoksa tüm galatasarayamı ulan az önce adamların 2 penaltısı verilmedi antepin sana verilmeyenn bir penaltımı var rakibe verilmeyennkırmızımı var yoksa yediğiniz gol öncesi faulmü var ne konuşuyorsun bir anlat hele 1 1 Yanıtla
  • mustafa yalçınkaya:
    Kendi maçın için soru neden almadan hemen kaçtın botoks surat, madem adamsın erkeksin kendi maçın içinde soru alsaydın 1 0 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Geçen hafta ilk penaltı neydi acun efendi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 23:54:48. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.