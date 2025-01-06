Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından Galatasaray hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın ligde ittirilerek lider yapıldığını ve Fenerbahçe'ye haksızlıklar yapıldığını belirten Ilıcalı, ''Şu anda futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin de penaltı pozisyonda hakem penaltı vermedi. Bizim Eyüp maçında da net penaltımız verilmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz'' dedi

06.01.2025 06:50  Güncelleme: 07:58
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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u ilk 45 dakikada bulduğu gollerle 2-1 yendi. Sarı lacivertliler puanını 39 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, ezeli rakipleri Galatasaray'a çarpıcı ifadeler kullandı.

"RAKİP TAKIMIN PUAN KAYBETTİĞİ MAÇ YOK"

Galatasaray'ı eleştiren Ilıcalı, "Dün Galatasaray maçında 85. dakikada verilmeyen penaltı ve Eyüp maçında bizim penaltımızı çalsalar puan farkı 4'tü. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda. Rakip takım TFF ile mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar. Kaç puan kaybettiniz? 0. Bizimkileri sayalım: Göztepe maçında penaltımız verilmedi. Eyüp maçında penaltımız verilmedi. 4 puan kaybımız var. Galatasaray iç sahada en son ne zaman kırmızı kart görmüş? Dünya Kupası'dan önce. 2,5 yıldır kırmızı kart görmediler. Bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın görmediği 4-5 kırmızı kart var. Hata her zaman olabilir ama hatalar hep bir takımın lehine olursa adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde isyan çıkar. Hocamız isyanda. Hocamızın son derece morali bozuk. Hocamız, 'Bizim rakibimiz kim?' diye sordu. Bir şey diyemedim. Böyle bir isyanı başka bir yerde göremezsiniz. Baktığınız zaman böyle devam edemeyeceği ortada. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Söyleyecek çok şeyimiz oldu. Yönetim olarak başkanımızla birlikte toplanacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Türkiye'de adaletin tecelli edeceği döneme erişeceğiz. Şu anda futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin de penaltı pozisyonda hakem penaltı vermedi. Bizim Eyüp maçında da net penaltımız verilmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu davadan döneceğimizi kimse zannetmesin. Türk hakemliğinin bittiğini Türkiye de görmüştür. İnşallah adil bir lige, adaletin tecelli ettiği bir lige kavuşacağız. Gündemimizde olan konu bu. Açıkça ittirilen bir takım var. Adaletsiz olur ama bu kadar olur mu? Torreira iyi bir aktör. Dikkat edin göğsünü tutuyor. Eliyle topu çıkarıyor sonra göğsünü tutuyor. Diğer tarafta hakemi alkışlayan bir hakem var. Hakem sarı kart veremiyor. 40 tane sarı kart verilmemiş. Ne olacak? Tabi ki gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti" dedi.

"PUAN FARKI KAPANIR"

Aradaki 8 puanlık farka değinen Ilıcalı, "Puan farkı, 20 maç var, kapanır. Adalet gelsin, iki takım da mücadele etsin görelim bakalım ne olacak. Taraftarımız müsterih olsun. Puan farkı dediğiniz Türkiye'de kapandı daha önce. Bir adalet olsun öyle eleştirin bizi. Biz hata yapmayan insanlar değiliz" ifadelerini kullandı.

"YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"

Öte yandan yabancı hakem istiyoruz diyen Ilıcalı, "Türkiye Kupası kararını yarın toplantımızda değerlendireceğiz. Bu hakemlerle bu lig yürürse bir şey diyemem. Yabancı hakem istiyoruz. Hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın hatalar. Geçen hafta Torreira'nın pozisyonunda penaltı çalınıyor. Bu oyuncular niye hiç cezalı duruma düşmüyor. Bizim takımımız kenetlendi. Çocuklar her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bu puan farkının kapacağını biliyorlar. Yeni transferler yapacağız. Tribündeki gerilim futbolcuları etkiliyor. Taraftarımızın eleştirilerine açığız. Maç sırasında tepki vermek bindiğin dalı kesmektir. Taraftarımız bizim 12. adamımız. Samet'in yuhalanması futbolcularımıza çok dokundu. Bir şekilde sonuna kadar mücadele edeceğiz. Önemli transferler yapacağız. Haksızlık var. Bir takım net şekilde itiliyor. Bunlar gerçek. Bunları inkar eden komik duruma düşer. İki tane yüzde 200 penaltı pozisyonunu değiştirseniz puan farkı 4'tü" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı\'dan Galatasaray\'a zehir zemberek sözler

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Sinan TOPAL:
    sen kendi evinde yapıya yenin Beşiktaş a kaybet rakibin bjk yensin seni yine yapı yapı de olacak iş değil Acun'um ?? 56 6 Yanıtla
  • Ali Arat:
    mal oglu mal hakemler olmasa puan farki 20 idi 53 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU ADAM TÜRK FUTBOLUNUN MİKSERİ OLDU, HAKEM HATALARI OLMASA PUAN FARKI 16 OLURDU, 49 8 Yanıtla
  • murat atmaca:
    keşke hiç futbola girmeseydin de ,,seni hep yapmış olduğun programlarinla hatirlasaydik,,bir vatandaş,, 42 5 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Yeter artık şu FB ye top oynatacak bi hoca yok mu ya işleri güçleri kötü futbolu örtmek için GS oldu .. GS taraftarı bu kadar ağzına almıyor GS sözünü ... 37 4 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Acun sana bur Fenerbahçeli bas git bu kulüpten diyorum. Evet hakemlerle ilgili söylediğin konu doğru ama 7 senedir Ali Koç yönetimi olmak üzere 10 senedir şampiyonluk yok tek sebebi hakemler mi yoksa yönetim beceriksizliği mi?? Kabak tadı verdiniz artık. Hiçbir şeyi düzelteceğiniz yok Ali koçla birlikte zittirin gidin. 32 1 Yanıtla
  • Murat seker :
    Eyuupsporun nizami iptal edilen gölünden bahsetsene oynadığınız Göztepe deplasmanında ki goztepenin iptal edilen gölünden bahsetsene bakalım ne kadar durustsun 30 1 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    He he haksiz yere verilen penaltilar ne olacak 29 0 Yanıtla
  • Mesut Sav:
    Acun bu survivor değil futbol. İşine dön. Senin oyuncuların futbol oynamıyor. Beden dillerinden mutsuzluk akıyor. Sen akşam sabah hakem konuşuyorsun. 27 1 Yanıtla
  • Uğur Demir:
    Şimdi gs tarafininbjrak HATAY macini konusalim ya arkadas stresli macvizliyoruz gakimnzaten dagimis rakibin saha disi bir sürü problemi var eksikleri var oyinculari genc tecrubesız biz 2-1 kazaniyoruz 24 0 Yanıtla
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