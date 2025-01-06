Acun Ilıcalı\'dan Galatasaray\'a zehir zemberek sözler

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u ilk 45 dakikada bulduğu gollerle 2-1 yendi. Sarı lacivertliler puanını 39 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, ezeli rakipleri Galatasaray'a çarpıcı ifadeler kullandı.

"RAKİP TAKIMIN PUAN KAYBETTİĞİ MAÇ YOK"

Galatasaray'ı eleştiren Ilıcalı, "Dün Galatasaray maçında 85. dakikada verilmeyen penaltı ve Eyüp maçında bizim penaltımızı çalsalar puan farkı 4'tü. Rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda. Rakip takım TFF ile mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar. Kaç puan kaybettiniz? 0. Bizimkileri sayalım: Göztepe maçında penaltımız verilmedi. Eyüp maçında penaltımız verilmedi. 4 puan kaybımız var. Galatasaray iç sahada en son ne zaman kırmızı kart görmüş? Dünya Kupası'dan önce. 2,5 yıldır kırmızı kart görmediler. Bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın görmediği 4-5 kırmızı kart var. Hata her zaman olabilir ama hatalar hep bir takımın lehine olursa adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde isyan çıkar. Hocamız isyanda. Hocamızın son derece morali bozuk. Hocamız, 'Bizim rakibimiz kim?' diye sordu. Bir şey diyemedim. Böyle bir isyanı başka bir yerde göremezsiniz. Baktığınız zaman böyle devam edemeyeceği ortada. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Söyleyecek çok şeyimiz oldu. Yönetim olarak başkanımızla birlikte toplanacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Türkiye'de adaletin tecelli edeceği döneme erişeceğiz. Şu anda futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin de penaltı pozisyonda hakem penaltı vermedi. Bizim Eyüp maçında da net penaltımız verilmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu davadan döneceğimizi kimse zannetmesin. Türk hakemliğinin bittiğini Türkiye de görmüştür. İnşallah adil bir lige, adaletin tecelli ettiği bir lige kavuşacağız. Gündemimizde olan konu bu. Açıkça ittirilen bir takım var. Adaletsiz olur ama bu kadar olur mu? Torreira iyi bir aktör. Dikkat edin göğsünü tutuyor. Eliyle topu çıkarıyor sonra göğsünü tutuyor. Diğer tarafta hakemi alkışlayan bir hakem var. Hakem sarı kart veremiyor. 40 tane sarı kart verilmemiş. Ne olacak? Tabi ki gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti" dedi.

"PUAN FARKI KAPANIR"

Aradaki 8 puanlık farka değinen Ilıcalı, "Puan farkı, 20 maç var, kapanır. Adalet gelsin, iki takım da mücadele etsin görelim bakalım ne olacak. Taraftarımız müsterih olsun. Puan farkı dediğiniz Türkiye'de kapandı daha önce. Bir adalet olsun öyle eleştirin bizi. Biz hata yapmayan insanlar değiliz" ifadelerini kullandı.

"YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"

Öte yandan yabancı hakem istiyoruz diyen Ilıcalı, "Türkiye Kupası kararını yarın toplantımızda değerlendireceğiz. Bu hakemlerle bu lig yürürse bir şey diyemem. Yabancı hakem istiyoruz. Hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın hatalar. Geçen hafta Torreira'nın pozisyonunda penaltı çalınıyor. Bu oyuncular niye hiç cezalı duruma düşmüyor. Bizim takımımız kenetlendi. Çocuklar her şeylerini ortaya koyuyorlar. Bu puan farkının kapacağını biliyorlar. Yeni transferler yapacağız. Tribündeki gerilim futbolcuları etkiliyor. Taraftarımızın eleştirilerine açığız. Maç sırasında tepki vermek bindiğin dalı kesmektir. Taraftarımız bizim 12. adamımız. Samet'in yuhalanması futbolcularımıza çok dokundu. Bir şekilde sonuna kadar mücadele edeceğiz. Önemli transferler yapacağız. Haksızlık var. Bir takım net şekilde itiliyor. Bunlar gerçek. Bunları inkar eden komik duruma düşer. İki tane yüzde 200 penaltı pozisyonunu değiştirseniz puan farkı 4'tü" şeklinde konuştu.