Acun'dan kronometreli maç takibi - Son Dakika
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Spor

Acun'dan kronometreli maç takibi

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Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe - Eyüpspor maçının uzatma bölümlerini kronometre açarak takip etti. Ilıcalı, Ekim ayında yaptığı basın toplantısında da uzatma dakikaları konusunda şikayetini dile getirmiş ve yaşanan durumu 'enteresan' olarak nitelendirmişti.

21.12.2024 09:45  Güncelleme: 09:51
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

KRONOMETRE AÇARAK MAÇI TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı yerinden izleyen Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı ise mücadelenin uzatma bölümlerini kronometre açarak takip etti. O anlar çok konuşuldu.

DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Acun Ilıcalı, Ekim ayında yaptığı basın toplantısında rakibin uzatma dakikaları konusunda şikayetini dile getirmişti. Ilıcalı, ".5 dakika VAR'da duran maçın üzerine 7-8 dakika daha uzamış. 17 dakika uzamış maçın 9.5 dakikası sabit uzamış maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık. Maç VAR'da durdu. Uzatma 6 dakika. Enteresan" ifadelerini kullanmıştı.

Acun\'dan kronometreli maç takibi

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun'dan kronometreli maç takibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sabri İnce:
    Kronometre ye değil takvime baksın en son ne zaman şampiyon olmuş FB. 54 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Kendisini'ne göre birşeyler çıkartmaya çalışıyor çok bilmiş. 31 1 Yanıtla
  • güngör sağ:
    hep algı hep algı yapı kapı aççuna kalacak sapı KOÇ ali koç'la paylaşırlar artıkın yapının sapını gerçi içeriden bilgi aldım galatasaraylı yöneticiler toplantı yapmışlar eğer şampiyon olursak kupanın sapını aççunla KOÇ ali koç'a yollayacaklarmış bir on yılda onunla avunsunlar 19 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş İşler Memuru 17 1 Yanıtla
  • Göksel Tuygun:
    kronometreyi bırak hakeme bi ev al 3-0 olcak maç berabere bitti 16 1 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    o muhtemelen kulüpten kovulacağı zamanın kronometresidir 15 1 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    gine bir şeylerin peşinde algı yaratmak için mikser gibi ortalığı karıştırmak için sebep bulması lazım başarısızlıklarını ört bas etmek için Allah akıl fikir versin ne diyelim 15 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    3 net penaltı verilmedi fenerbahçe ye bunu söyle acun Galatasaray her hafta bedava penaltı alıyor bizim bu maçta 3 net penaltı mız verilmedi 0 12 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Kıçına sayaç taktır acun 7 1 Yanıtla
  • Okan Oruc:
    Acun inş sen gelirsin koçdan snrada bi 20 yıl başkanlık yaparsın kuşlara bizde 10. yıldızı takarız Cik Cik 6 0 Yanıtla
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