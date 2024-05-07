Acun Ilıcalı'dan radikal karar! Takımı Premier Lig'e çıkamayınca kalemini kırdı - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'dan radikal karar! Takımı Premier Lig'e çıkamayınca kalemini kırdı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme hedefini tutturamayınca teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdı. İngiltere Championship'te sezonu 7. sırada tamamlayan takım, son maçında Plymouth'a 1-0 yenilmişti.

07.05.2024 16:28
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de, Premier Lig'e yükselme hedefinin tutturulamamasının ardından fatura teknik direktör Liam Rosenior'a kesildi.

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOLLAR AYRILDI

İngiltere Championship'te sezonu 7. sırada bitirerek Premier Lig'e katılma şansını kaçıran Hull City'de, teknik direktör Liam Rosenior ile yollar ayrıldı.

SON MAÇTA YENİLDİLER

Ligin son maçında deplasmanda Plymouth'a 1-0 yenilen Hull City'de takımın sahibi Acun Ilıcalı, Home Park'taki karşılaşmanın ardından Rosenior'la konuştu ve ardından bugün 39 yaşındaki teknik adamla bir kez daha görüşerek ayrılık kararını bildirdi.

Acun Ilıcalı'dan radikal karar! Takım Premier Lig'e çıkamayınca kalemini kırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan radikal karar! Takımı Premier Lig'e çıkamayınca kalemini kırdı - Son Dakika

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