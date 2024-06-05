Acun Ilıcalı'dan bomba transfer sözleri: 'Türkiye'ye gelmez' denilen süper yıldızlar gelecek - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan bomba transfer sözleri: 'Türkiye'ye gelmez' denilen süper yıldızlar gelecek

Acun Ilıcalı\'dan bomba transfer sözleri: \'Türkiye\'ye gelmez\' denilen süper yıldızlar gelecek

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un göreve devam etmesi halinde yönetimde yer alacak olan Acun Ilıcalı, takımın transfer stratejisi hakkında sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, " Türkiye'ye gelmez denilen süper yıldızlar gelecek. Hepimizin rüyası gerçek olacak. 4-5 tane büyük yıldız transfer edeceğiz. Bunun için gücümüz de konsantrasyonumuz da var" ifadelerini kullandı.

05.06.2024 23:15
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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un göreve devam etmesi halinde yönetimde yer alacak olan Acun Ilıcalı, katıldığı Sports Digitale YouTube kanalında sarı-lacivertli takımın transfer stratejiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"BÜYÜK BİR KADRO KURACAĞIZ"

"Seçimden önce oyuncu açıklamak büyük yanlış. Jose Mourinho inanılmaz bir kadro düşünüyor. Hocamızın hassas olduğu konu takımımızı yavaş buluyor, hızlandırmak istiyor. Ofansta bir hız eksikliğimiz olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili öyle isimler var ki.. Branco isimler gösteriyor, çok şaşırıyordu. Bu isimler doğru isimler. Seçim kazanacağız diye 5 güne transfer getirmek mi yoksa Avrupa'da bizi başarıya götürecek transferler mi? Başkanımız dürüstlükten artık başka evreye geçmiş. Hayalini söylemeyi suç zannediyor. Bunu söyleyip yapamazsak hayal kırıklığı olur diye düşünüyor. Fenerbahçe'ye çok iyi isimler gelecek. Büyük bir kadro kuracağız. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılır mıyız onu bilemem. Bizim masadaki konumuz; bu seneki Şampiyonlar Ligi değil. Seneye şampiyonluk, sonraki sene şampiyonluk, sonraki sene bir daha şampiyonluk.

"MOURINHO, SZYMANSKI'YE BAYILIYOR"

Hocamız Szyamanski'ye bayılıyor. Mourinho bize 'Szymaski'i izlediğim keşke benim takımımda olsa dediğim bir oyuncuydu' dedi. Bizim kadromuzda olmasına çok şaşırdı. Sizde olduğunu görünce acayip mutlu oldum dedi.

"'TÜRKİYE'YE GELMEZ' DENİLEN SÜPER YILDIZLAR GELECEK"

Takımın kadro değerini 250 milyon euroya çıkarmak istiyoruz. Mevcut kadromuz zaten bir kez mağlup olmuş. Bu kadronun üzerine yıldızlar getirildiğini ve üzerine de Jose Mourinho'nun getirildiğini düşünün. Derler ya 'yuh artık' diye olay bu! Türkiye'ye gelmez denilen süper yıldızlar gelecek. Hepimizin rüyası gerçek olacak. 4-5 tane büyük yıldız transfer edeceğiz. Bunun için gücümüz de konsantrasyonumuz da var. Murat Ülker'in gönlü bizimle, konuşuyoruz sürekli. Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var. Futbol ve Fenerbahçe'ye aşık. Hull City'de Philogene'i onun sayesinde aldık. Hull City'de Philogene'i aldıran Murat Ülker, Fenerbahçe'de neler yapar bir düşünün"

Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Türkiye, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan bomba transfer sözleri: 'Türkiye'ye gelmez' denilen süper yıldızlar gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ci ay: Ronaldo’yu da getirseniz messiyide getirseniz neymarı da alsanız fenerden bi halt olmaz 84 50 Yanıtla
    mustafa sagdic: demi fetorasyon oldukca 20 14
  • Yildirim Bektas: 8 milyar TL üstü borcu olan bir kulup niye akıllanmaz? Vergi vermeye gelince af isterler ancak milyon euroları dagıtırlar efendım sponsorlar sayesınde.ulan sponsorlarınız varda her sene borclar niye katlanıyor.devlet buna el atmalı 54 13 Yanıtla
    Erol MARASLI: Herhalde aynı şeyleri GS içinde söylüyorsun dur.ülkemizde devletten tek kuruş almadan kendi stadınınyapan tek takımız 31 4
  • Emin Erol: avrupada kupa kaldırmalı Fenerbahçe avrupada kupa istiyoruz her branşta her spor dalında avrupada kupa aldik futbol da da yaklaştık ama kupa gelmedi morinho alir umarım 16 13 Yanıtla
  • YoH null: yav kardeşim yıldız oyuncu dediğiniz ligine gore kalite verir super Lig verimli bir Lig değil 22 3 Yanıtla
  • ferhat eser: avrupada son kullanma tarihi geçmiş topçular sever Türkiyede emekli sandığını tabi adamları yolda görseler selam vermezler ama Türkiyede bayılıyolar 19 3 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Başarılar 10 9 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Kesin antrenmanlar dronlarla izlenecek yine. Takımdaki havadan bahsetmeye gerek olmayacak. Müthiş bir takım gelecektir yine. O sene bu sene olacak.Sonuç :Kambriyen dönemindeki şampiyonluklarımızı verin :)) 12 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Londraya gidip Mesutu getirirken ağzın kulaklarına varıyordu acun. Kedi yavrusu gibi bıraktınız sonra. 9 3 Yanıtla
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