Acun Ilıcalı, dev transferi bitirmeye gidiyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, dev transferi bitirmeye gidiyor

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nin transferini bitirmek için Suudi Arabistan'a gidecek ve Brezilyalı yıldızla final görüşmesi yapacak.

18.12.2024 23:00
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Kış transfer döneminde ses getirecek bir yıldız transferi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşmak için vites attırdı. Devreye sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı girdi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Suudi Arabistan'a giderek Anderson Talisca transferini bitirmeye çalışacak. 13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen sarı-lacivertli yönetim, pazartesi gününe kadar Brezilyalı on numara ile final görüşmesini sonlandırmayı hedefliyor.

BONSERVİSİ VE YARIM SEZONLUK MALİYETİ

Öte yandan sarı-lacivertliler, Talisca transferi için Al-Nassr'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yıllık 12 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya da yarım sezon için 6 milyon euro verilecek. Oyuncunun Fenerbahçe'ye toplam maliyeti yarım sezon için 11 milyon euroyu bulacak.

Acun Ilıcalı, dev transferi bitirmeye gidiyor

GELECEK SEZON İÇİN PAZARLIK

Kısa süre içinde Arabistan'a gidecek Acun Ilıcalı, önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı netleştirmeye çalışacak. Fenerbahçe, futbolcuyu senelik 7 milyon euroya ikna etmeye çalışıyor.

TALISCA'NIN SEZON PERFORMANSI

Anderson Talisca, Al Nassr formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve 1393 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol attı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Acun Ilıcalı, dev transferi bitirmeye gidiyor

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, dev transferi bitirmeye gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    oğuz kuru konu kurufasulye pilav değil Beşiktaşın eskilerinin peşinde koşan renkliler alacakları tek şey küçük talisca olucak 8 14 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Amerikalı Yahudi selator Türkiye'yi tehdit etmiş yaptırım yaparız diye Biz 70 80'lerde CHP zamanında suyun içinde taş kaynatıp içen insanlarız Türk halkının fakirlikle açlıkta korkutamazsın 4 12 Yanıtla
    Kingsman:
    CHP nin ne zaman iktidar olduğunu bile bilmeyen makarnacı bir cahilsin. 8 5
  • Depeche:
    Oğuz olmayan beynini ta 12 3 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Altı üstü talisca. En nesri tadı vermesinde 7 3 Yanıtla
  • eray Bolat:
    kendi takımın hull city ligin dibine demir attı git onu kurtar burda ligin birincisini belirlemiştir zaten.. 8 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEV DEYINCE BEN DE RONALDO SANDIM, BUNUN OYNADIĞI EN IYI TAKIM 8TAŞ 5 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OĞUZ KURU AKP ZAMAINDA NE KAYNATIYORSUN BEYIN MI 3 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş yapma lann Ferhat 6 0 Yanıtla
  • Mervan Nas:
    acun Beşiktaş liydı bir zamanlar hemde fanatik nasıl oldu Fenerbahçe ye döndü.. 3 2 Yanıtla
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