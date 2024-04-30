Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor

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Acun Ilıcalı, Slovenya'da Maribor kulübünü satın alacaklarını açıkladı. Ilıcalı, Maribor'un en doğru proje olduğunu belirtirken, hedeflerinin Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir takım oluşturmak olduğunu söyledi. Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye elenmişti.

30.04.2024 09:52  Güncelleme: 09:56
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İngiltere ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni takımı açıkladı.

"KARAR VERDİK"

Konuyla ilgili konuşan Ilıcalı, " Slovenya'daki hangi kulübün bizim için en uygun olduğunu araştırdıktan sonra bu kulübün Maribor olduğuna karar verdik. Geçen hafta Maribor'daydım, şehri ve stadyumu çok beğendim. Kulübü yöneten insanları da çok sevdim" dedi.

"MARIBOR EN DOĞRU PROJE"

Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Diğer kulüplere de saygı duyuyorum. Mura çok başarılı, Olimpija Avrupa'da önemli işler yaptı ama Maribor da öyle. Sonunda bir karar vermemiz gerekiyordu. İki ay boyunca araştırdık ve düşündük. Maribor'un en doğru proje olduğunu kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA MÜCADELE EDEBİLİRİZ"

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, ''Temel olarak Avrupa kupalarında yer alabilecek bir takıma sahip olmak istiyoruz. Tabii ki bu kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımımız olursa Avrupa'da mücadele edebiliriz. Bu büyük bir avantaj olacaktır. Slovenya'ya odaklandık ama hiçbir şeyi garanti edemem" demişti.

FENERBAHÇE AVRUPA'DAN ELEDİ

Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe\'nin Avrupa\'dan elediği takımı da satın alıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Slovenya, Maribor, Spor, Son Dakika

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