İngiltere ekiplerinden Hull City'nin de sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, satın alacağı yeni takımı açıkladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Acun Ilcalı Maribor'u satın aldı. Resmi açıklama, imza ve prosedür işlemlerinin ardından kısa süre içerisinde yapılacak.
Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, ''Temel olarak Avrupa kupalarında yer alabilecek bir takıma sahip olmak istiyoruz. Tabii ki bu kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımımız olursa Avrupa'da mücadele edebiliriz. Bu büyük bir avantaj olacaktır. Slovenya'ya odaklandık ama hiçbir şeyi garanti edemem" demişti.
Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?