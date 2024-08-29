Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımın transfer hamleleri hakkında açıklamalarda bulundu. Orta saha transferi için Sofyan Amrabat'a 1 yıl kiralık ve sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptıklarını belirten Ilıcalı, taraftarın eleştirilerine de yanıt vererek, transfer çalışmalarını hızlandırdıklarını ve kulübün ekonomik yapısını da düşündüklerini ifade etti.

29.08.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımın transfer hamleleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Orta saha transferi için müjdeli haberi sarı-lacivertli taraftarlara veren Ilıcalı, yapılan eleştirilere de haklı buldu.

"AMRABAT İÇİN TEKLİF YAPTIK"

Bir süredir gündemde olan Amrabat hakkında konuşan Ilıcalı, "Sofyan Amrabat transferinde 1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptık. Çok rakamlara girmek istemiyorum. Biz bir yandan Fenerbahçe'yi de düşünmek zorundayız" dedi.

"TARAFTARIMIZ HAKLI"

Orta saha transferinin geç kaldığı için eleştirileri haklı bulduğunu ifad eden Ilıcalı, "Bütün her şeyimizi Fenerbahçe'ye adadık. Taraftarımız haklı. Gecikirse eleştiri olacaktır. Orta saha transferi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ancak kulübün ekonomik yapısını da düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık

Sofyan Amrabat, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatih Deniz: lille maçlarından önce yapacaktınız geç la fontaineden masallar anlatmayı 16 5 Yanıtla
  • Kenan Baybars: seçimden önce: öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak seçimden sonra:kulübün menfaatlerini düşünmek zorundayız 13 0 Yanıtla
  • Ateş: 5 para etmez 5 0 Yanıtla
  • Neco: Yıldızları yağdıracağız diye Söz verirken kulübün. Ali durumunu düşünmediniz anlaşılan!!! 3 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: :))) morinho ve müthiş transferler. fener hep bı algı peşinde sportif başarı yok. Aziz başkanı arıyoruz 2 1 Yanıtla
  • Sabri Kılıc: geç kalma olayını hiç bir zaman anlamadım anlamıyorum anlayamazlar da. mayısta sezon bitiyor. Ocak ayından itibaren arayışlar olmalı. illa isim yapmış oyuncular yerine aç kendini ispat etmek isteyen oyuncular takip edilip teklifler yapılıp hazır olunmalı. başka takımların yedek bıraktığı artık istemediği oyuncuları almak için zaman kaybetceginize. geçen sene zaha ve krunic konuları buna örnek . aylarca uğraştılar beklediler sonuç hüsran.. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur: Lille maçında Fred'in yerine alınmış olsa şuan gruplara kalırdık 0 0 Yanıtla
  • Hakan Öncü: yaa Acun geç bu işleri. Fenerbahçe taraftarıyım. seni de severdim. ta ki yönetime gelene kadar. vaatlerin fos çıkınca ve şampiyonlar ligi gidince. kafamda bitirdim seni. transferde de almayı bırak olanı bile sattınız. ben bu kadar sinir olduktan sonra gelen başarının yaaa. kardeşim pilaniniz yok mu sizin. bu antranor neden geldi kadro yapmayacaksan. 0 0 Yanıtla

09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
15:54 Hollywood’un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü
15:34 Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’daki ilk maçı belli oldu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu
15:34 Galatasaray’da istifa depremi Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor
15:29 Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor
15:21 Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı
15:19 Herkes Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor
15:18 Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu
15:11 Senem’in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için... Senem'in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için...
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 11:11:49. #1.12#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement