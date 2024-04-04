Ünlü spor yorumcusu Haluk Yürekli Fenerbahçe'nin düzenlediği kongrede konuşma yapan ve hazırlanan videoda katkısı olduğu söylenen Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı ifadelerde bulunmuştu. Acun'dan Yürekli'ye aynı sertlikte yanıt geldi.
Toplantı sonrası Youtube'da yayın yapan ünlü spor yorumcusu Haluk Yürekli Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı ifadelerde bulunmuştu. Yürekli, "Ya Ali Koç yalan söylüyor ya da Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı, kürsüden iner inmez Murat Özkaya'yı arıyor. G. Saray ile temasa geçip "Vallahi videoyu biz hazırlamadık" diyorlar ama bu yaklaşım G.Saray'da karşılık bulmuyor! G.Saray, başkan seviyesinde Acun Ilıcalı'ya çarpı attı!" demişti.
Yürekli'nin iddiaları sonrası sessizliğini bozan Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun dikkatine. Haluk Yürekli adlı şahsın gündemdeki konuyla ilgili hakkımda yazdıkları adi yalan ve iftiralardan ibarettir. Sözü geçen şahıs gündemdeki konu ile ilgili bazı kişi ve kurumlarla irtibata geçtiğim yalanını utanmadan söylemiştir. Söz konusu provakatif ifadelerine ve yorumlarına devam etmesi de eşyanın tabiatına dolayısıyla bu şahsın kişiliğine uygundur. İtibar edilmemesini rica ederim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira - Son Dakika
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