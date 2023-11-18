 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Acun Ilıcalı, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

Acun Ilıcalı, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt verdi

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Kasımpaşa tesislerini gezmesinin ardından Süper Lig ekibini de satın alacağı iddia edilmişti. Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada tesisleşme adına Kasımpaşa'yı örnek aldığını ve bu nedenle tesisleri gezdiğini belirtti.

18.11.2023 07:40  - Güncelleme: 07:58

Yatırım yaptığı İrlanda kulübü Shelbourne ile ilişkisini sonlandıran Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den Kasımpaşa'yı satın alacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş insanı yaptığı açıklamayla Kasımpaşa'nın tesisleşmesini örnek almak için kulübü gezdiğini belirtti.

"HAYRAN OLUNMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa tesislerini ve sevgili Fatih Saraç'ı ziyaret etme amacım, futbola yatırım yaparken tesisleşme adına örnek almamız gereken bir kompleks olması. Açıkçası hayran olunmaması mümkün olmayan olağan üstü bir tesis, bu büyük vizyonundan dolayı Turgay Ciner'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Kasımpaşa'yı satın mı alacak? Türk futbolunu sallayan iddia için resmi açıklama geldi

"TÜRKİYE'DE BU YATIRIMI PARLAK GÖRMÜYORUM"

Ilıcalı, Süper Lig'de kulüp satın alma fikriyle ilgili olarak daha önce, "Futbol yatırımını bir proje olarak yurt dışında değerlendirdiğini belirten Acun Ilıcalı, " Türkiye'de Fenerbahçe taraftayım ve futbolun oldukça içindeyim. Yaptığım yatırımlar şu an için yurt dışında. Türkiye'de bir yatırıma doğrudan hayır diyemem ama şu an için Türkiye'de bu yatırımı çok parlak göremiyorum" demişti.

Acun Ilıcalı, Hull City, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika


Son Dakika
08:08 Real Madrid formasını bir maçta bile giyemeyen Arda Güler gittiği gibi geri dönüyor
07:56 Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddiası yalanlandı
07:40 Acun Ilıcalı, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt verdi
04:51 New York'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile basın toplantısı dünya basınında geniş yankı buldu
23:34 İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman gazeteciye verdiği cevap çok şıktı
22:55 İspanya'da emekli askerler, Başbakan Sanchez'in görevden alınmasını istedi
22:01 Kassam güçleri, işgalci İsrail askerlerine Gazze'de kabusu yaşattı
21:03 Alman muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Siz niye rahatsız olmuyorsunuz?
21:01 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan düzensiz göç ile ilgili net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2023 08:25:43. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement