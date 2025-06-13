Süper Lig devi Fenerbahçe'de Asbaşkanlık görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden Acun Ilıcalı'nın istifa sebepleri ortaya çıktı.
Ilıcalı'nın görevini bırakmasındaki en büyük sebebin Jose Mourinho olduğu öne sürülüyor. Portekizli hoca ile Başkan Ali Koç'un devam etmesi, istifanın birinci sebebi olarak gösteriliyor. Çünkü Ilıcalı yeni sezonda Mourinho'nun gitmesini istedi fakat Koç ise bu öneriye pek sıcak bakmadı.
İkinci sebep futboldaki bütün transfer yetkilerinin elinden alınması olarak aktarılıyor. Koç'un, Ilıcalı'ya "Sen sadece iletişimle ilgilen" dediği öğrenildi. Bu gelişmelerin üzerine Ilıcalı'nın, Sarı-Lacivertliler'den ayrılış sürecinin hızlandığı ve kendi isteği ile veda ettiği resmi kaynaklardan ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı - Son Dakika
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