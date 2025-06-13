Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Acun Ilıcalı\'nın Fenerbahçe\'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı
13.06.2025 09:22
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Fenerbahçe'deki Asbaşkanlık görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden Acun Ilıcalı'nın istifa sebepleri ortaya çıktı. Ilıcalı'nın istifasının en büyük sebebi olarak Jose Mourinho'nun takımda kalması ve Başkan Ali Koç'un bu duruma onay vermesi gösteriliyor. İkinci sebep ise futboldaki transfer yetkilerinin Ilıcalı'dan alınması olarak belirtiliyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Asbaşkanlık görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden Acun Ilıcalı'nın istifa sebepleri ortaya çıktı.

EN BÜYÜK SEBEP MOURINHO

Ilıcalı'nın görevini bırakmasındaki en büyük sebebin Jose Mourinho olduğu öne sürülüyor. Portekizli hoca ile Başkan Ali Koç'un devam etmesi, istifanın birinci sebebi olarak gösteriliyor. Çünkü Ilıcalı yeni sezonda Mourinho'nun gitmesini istedi fakat Koç ise bu öneriye pek sıcak bakmadı.

İKİNCİ SEBEP: TRANSFER YETKİLERİNİN ALINMASI

İkinci sebep futboldaki bütün transfer yetkilerinin elinden alınması olarak aktarılıyor. Koç'un, Ilıcalı'ya "Sen sadece iletişimle ilgilen" dediği öğrenildi. Bu gelişmelerin üzerine Ilıcalı'nın, Sarı-Lacivertliler'den ayrılış sürecinin hızlandığı ve kendi isteği ile veda ettiği resmi kaynaklardan ifade edildi.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sena2007:
    farketmez Mourinho nunda sonu acun gibi olacak çünkü pili bitmiş ukala Mourinho nün Fenerbahçe mize vereceği hiç birşey yok ama bunu yalı çocuğu Ali Koç maalesef göremedi bir senf daha gitti geçmiş olsun 31 0 Yanıtla
  • 340856:
    Yalan haber yapmayın. Acun telefonmu açtı size ? GERCEK : Mourinho acunu istemedi çünkü herşeye karışan bi tip ve aşırı baskı kurmaya çalışıyor acun. çevreside yakın dostlarida bunu çok iyi biliyor ve soylüyor. 17 0 Yanıtla
  • Henrik Larson:
    Acun ne ara fenerli oldu ne ara yonetime girdi transferden sorumlu oldu anlamıyorum ama şunu biliyorum acun ilicalinin fenerbahce camiasinda karsiligi yok ali koc ise bu kadar basarisizliga rağmen hala neyin pesinde neden o koltukta oturmaya devam ediyor rabbim fenerbahce taraftarina sabirlar versin fenerbahce tarihinde hic bu kadar sahipsiz kalmamisti 11 1 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    acunun gerçek istifa sebebi galasaraylı olacakmış bundan sonra 4 1 Yanıtla
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