Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si 3 puanı 90+4\'te aldı

İngiltere Championship'in 2. hafta maçında Hull City ile Oxford United karşı karşıya geldi. The MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hull City, 3-2'lik skorla kazandı.
Hull City'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Joe Gelhardt, 20. dakikada Matty Crooks ve 90+4'te Olivier McBurnie kaydetti. Oxford United'ın golleri ise 9. dakikada Will Lankshear ve 26. dakikada Cameron Brannagan'dan geldi.
Hull City'de Trabzonspor'dan transfer edilen John Lundstram,maçta 90 dakika süre aldı. Enis Destan ise karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Hull City'nin Rizespor'dan yeni transferi Babajide Akintola ise 67. dakikada oyuna girdi.
Bu sonucun ardından Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, ligdeki ilk 3 puanını alarak 4 puana yükseldi. Oxford United, ikinci maçında da puanla tanışamadı.
