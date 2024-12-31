Acun Ilıcalı'nın takımında işler yolunda gitmiyor - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'nın takımında işler yolunda gitmiyor

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin borcunun 79.5 milyon euroya ulaştığı iddia ediliyor.

31.12.2024 16:41
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin her hafta 602 bin euro zarar ettiği iddia edildi.

James Hoggarth ve futbol finans uzmanı Kieran Maguire'nin BBC'de yaptığı değerlendirmede Hull City'nin her hafta 602 bin euro (22 milyon 187 bin lira) zarar ettiğini öne sürdü.

22. SIRADA YER ALIYOR

Ligde geride kalan 24 haftada 22 puan toplayabilen Hull City, küme düşme hattının hemen üstünde 22. sırada yer alıyor.

Kieran Maguire ayrıca Hull City'nin toplam borcunun 79.5 milyon euro (2 milyar 929 milyon lira) olduğunu iddia etti.

Acun Ilıcalı\'nın takımında işler yolunda gitmiyor

Acun Ilıcalı, Hull City, İngiltere, Ekonomi, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın takımında işler yolunda gitmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Gökhan Kara:
    kara paraları akliyor hull city üzerinden 57 2 Yanıtla
  • Cemil Ugun:
    hull citiyi batırdı şimdi feneri batırma peşinde 45 3 Yanıtla
  • Savas Ustun:
    yapı var bence:) 45 2 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Galatasarayla uğraşıp laf yetiştireceğine takımıyla ilgilensin 41 2 Yanıtla
  • Ateş:
    Acun için her kulvarda sonun başlangıcına şahitlik ediyoruz.Eeee her çıkışın bir inişi,hatta kimine görede bir bitişi vardır. 34 2 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    ÇOK KONUŞAN ,,BOŞ KONUŞUR.ANİDEN ZENGİNLEŞEN , HER HALTA BURNUNU SOKAN ACUR GİBİ BİRİNİN DÜŞÜŞÜDE MUHTEMELDİR. 26 2 Yanıtla
  • Mehmet null:
    Acunun olduğu yerde ot bitmez 18 1 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    bu Türkler anca borc yapio basari sıfır 11 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bizi bağlamaz haci 12 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    yoktan var olana yokluk koymaz Ali düşünsün sonunu 0 0 Yanıtla
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