Acun Ilıcalı\'nın takımında işler yolunda gitmiyor

Spor

Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin her hafta 602 bin euro zarar ettiği iddia edildi.

James Hoggarth ve futbol finans uzmanı Kieran Maguire'nin BBC'de yaptığı değerlendirmede Hull City'nin her hafta 602 bin euro (22 milyon 187 bin lira) zarar ettiğini öne sürdü.

22. SIRADA YER ALIYOR

Ligde geride kalan 24 haftada 22 puan toplayabilen Hull City, küme düşme hattının hemen üstünde 22. sırada yer alıyor.

Kieran Maguire ayrıca Hull City'nin toplam borcunun 79.5 milyon euro (2 milyar 929 milyon lira) olduğunu iddia etti.