Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü - Son Dakika
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Spor

Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü

Acun\'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü

Acun Ilıca'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, son hafta maçında Plymouth'a 1-0 mağlup oldu. İngiliz ekibi, bu mağlubiyetle play-off dışı kaldı ve Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi.

04.05.2024 17:01  Güncelleme: 17:05
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İngiltere Championship'in son haftasında Hull City ile Plymouth Argyle karşı karşıya geldi. Home Park'ta oynanan karşılaşmayı Plymouth 1-0 kazandı. Karşılaşmada Plymouth'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Edwards kaydetti.

PREMIER LİG HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 70 puanda kaldı ve 3 puan farkla play-off potasının dışında kalarak Premier Lig hayallerini bir sonraki sezona erteledi.

Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü

SEZONU 7. SIRADA TAMAMLADI

46 maçta 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi alan Hull City, topladığı 70 puanla sezonu 7. sırada tamamladı. İngiliz ekibi, attığı 68 gole karşılık kalesinde 60 gol gördü. Son haftada mağlup olduğu Plymouth ise bu galibiyetle puanını 51 yaptı ve düşme potasının hemen üstünde lige tutundu.

Abdülkadir Ömür, Acun Ilıcalı, Ozan Tufan, Hull City, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: ülkeye gram faydası olmayanlar avrupada yatırım peşinde sorsan alayı milliyetçi :)))) 6 3 Yanıtla
  • Burhan Kırac: devam keeee :)) 0 0 Yanıtla

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