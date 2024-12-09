Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor

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Fenerbahçe Asbaşkanı ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, 19 maç sonunda ligde son sırada yer alıyor. Takım, bu sezon çıktığı 19 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve ligin son sırasına demir attı.

09.12.2024 08:03  Güncelleme: 08:14
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Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, 19 maç sonunda Championship'te son sırada yer alıyor.

2022 yılında İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan ve 3 sezondur takımı yöneten Acun Ilıcalı'nın bu sezon yüzü gülmüyor. Geride kalan 2 sezonda turuncu-siyahlılar ile başarılı sonuçlar alan ve Premier Lig'in kıyısından dönen Ilıcalı'nın takımı bu kez ligin son sırasına demir attı.

SON SIRADALAR

İngiliz ekibi, bu sezon çıktığı 19 maç sonunda 3 galibiyet 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ilıcalı'nın takımı aldığı bu sonuçlarla 15 puan topladı ve 24 puanlı ligde son sırada yer aldı.

PUAN DURUMU

Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor
Acun Ilıcalı\'nın takımı küme düşüyor

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Semih göktay:
    beter olun 2 0 Yanıtla
  • Süleyman Atlıhan:
    daha kendine faydası yok emmuaaa 2 0 Yanıtla
  • mahmut bilgin:
    yakında FB de düşer Acun ve Ali Koç olduğu serece 2 0 Yanıtla
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