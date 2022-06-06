Acun Ilıcalı'nın teklifi Trabzonspor'u geçti! Yıldız oyuncu Hull City'ye gidiyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın teklifi Trabzonspor'u geçti! Yıldız oyuncu Hull City'ye gidiyor

06.06.2022 10:01
Acun Ilıcalı'nın teklifi Trabzonspor'u geçti! Yıldız oyuncu Hull City'ye gidiyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan Anthony Nwakaeme'yi istiyor. Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren yıldızın bu teklife sıcak baktığı ve düşünmek için zaman istediği öğrenildi.

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, Premier Lig'e yükselmek adına iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞME YENİLENMEDİ

Trabzonspor'da tecrübeli futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sona erdi. Karadeniz ekibi oyuncunun menajeri ile birçok kez masaya oturmasına rağmen anlaşma sağlayamadı. Şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Nwakaeme, Trabzonspor'dan 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro maaş talep etti. Bordo mavili kulüp ise 1.5 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. İki taraf arasındakigörüşmeler çıkmaza girdi.

Acun Ilıcalı'nın teklifi Trabzonspor'u geçti! Yıldız oyuncu Hull City'ye gidiyor

HULL CİTY'DE HEDEF NWAKAEME

Haber7'de yer alan habere göre Hull City, Trabzonspor'la anlaşamayan Anthony Nwakaeme'ye teklifte bulundu. Acun Ilıcalı'nın oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve Trabzonspor'dan daha iyi bir teklifte bulunduğu belirtildi. Acun Ilıcalı, Nwakaeme'nin menajerine 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Tecrübeli futbolcunun menajerinin teklife sıcak baktığı ve düşünmek için zaman istediği belirtildi.

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Acun Ilıcalı, Trabzonspor, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın teklifi Trabzonspor'u geçti! Yıldız oyuncu Hull City'ye gidiyor - Son Dakika


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