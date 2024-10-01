Acun Ilıcalı, Okan Buruk'u topa tuttu - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı, Okan Buruk'u topa tuttu

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Okan Buruk'un 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçından sonraki sözlerini eleştirdi. Ilıcalı, Buruk'un hakem için kullandığı "Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin" ifadesine tepki göstererek "Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim" dedi.

01.10.2024 15:42  Güncelleme: 15:52
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında Okan Buruk'un 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki sözleri nedeniyle sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'u hedef aldı.

"KONU FENERBAHÇE OLDUĞUNDA KİMSEYİ TANIMAM"

Acun Ilıcalı, "Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!" diyerek sözlerine başladı.

"PENALTIYI VERİRSEN YÖNETEMEZSİN DİYOR"

"Okan Buruk 88. dakikada hakeme 'Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor" ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Acun Ilıcalı, " Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim" dedi.

"O RUH HALİ, İŞTE BU RUH HALİ"

Acun Ilıcalı, "Geçen sene Galatasaray maçının hakemi 'Hangi ruh halinde penaltıyı verdiğimi bilmiyorum' diyor. O ruh hali, işte bu ruh hali! Operasyon bittikten sonra 'Bu hakemlere yüklenmeyin, bu hakemler evlatlarımız' Futbolu germeyin diyecekler!" sözleriyle konuşmasındaki bu bölümü noktaladı.

Acun Ilıcalı, Okan Buruk\'u topa tuttu

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Okan Buruk'u topa tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Murat Özden:
    Sen git survivor yönet Cimbom canını çok acıtmış belli ki homurdanıyorsun,senin teknik direktörün de 2013 ten garazi var ama oda aldı nasibini darısı alamayanlara artık ;) 132 56 Yanıtla
  • Özkan Öztürk:
    Adam 37 113 Yanıtla
  • David Walker:
    FENER AĞLAAAMAAA 109 37 Yanıtla
  • Turgut Celik:
    Adnan Oktar'ın öğrencisi ne öğrenmiş hocasından ne anlatıyor. 103 24 Yanıtla
  • Erol AY:
    Acun Ilıcalı oyun 4 kez sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri için durdu.Normalde 11 - 12 dakika ilave etmek gerekirken hakem 9 dakika ilave etti.Ayroca sen bu yöneticilik görevinde çok yenisin,Okan hocayı eleştirecek düzeyde asla değilsin. 75 27 Yanıtla
  • Zekeriya Çakır:
    fenev ağlamaaa 76 22 Yanıtla
  • Mehmet Ali Narlı:
    tabiki birde para görünce tanımazsın kimseyi 77 16 Yanıtla
  • Hüseyin Bakır:
    Acun sen değil feriştahında gelse bu sene yine şampiyonuz 63 9 Yanıtla
  • Volkan KILIÇ:
    ya kral oynayın kazanın ya hadi hep hakem diyelim eyvallah son 2 senedir ne top oynadınız da hakem diyorsunuz fenerliler artık gözünüzü açın ya bu adamlar mazeret üretiyor sadece ben bir gs li olarak diyorum bunu 53 18 Yanıtla
  • Zekeriya Çakır:
    gerçekten çok acıtmış 58 12 Yanıtla
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