Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Maç sonrası yaşanan puan kaybının yıkıcı olduğunu belirten Ilıcalı, taraftara özür dileyerek, 'Şansımız çok zor gözüküyor' dedi. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin sonuna kadar savaşacağını ve taraftarın tepkisine saygı duyduklarını ifade etti.

21.04.2025 07:56  Güncelleme: 08:10
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ORTADA BİR SUÇLU VARSA BİZDE ORTAĞIZ"

Puan kaybı hakkında konuşan Ilıcalı, "Ortada bir suçlu varsa bizde ortağız. Çok çok üzücü bir durum. Bilsinler ki gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe'mize harcıyoruz. Bazen olmayınca olmuyor. Futbolun da bir tarafı bu. Bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü. Düşündüğüm zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. İyi bir kadro yaptık.

Elimizden gelen her şeyi yaptık. Futbol bu. Her şey sahada oluyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın tepkisine saygı duyuyoruz. Onların kendi yorumları da kendi açılarından haklı. 6 hafta var, şansımız çok zor gözüküyor. Taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik kadromuzla sonuna kadar savaşacağız" dedi.

Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
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Acun Ilıcalı, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • mustafa sagdic:
    gidin artık. bu ülkede siyasiler, klüp başkanları, dernek başkanları, muhtarlar vs neden gitmiyorlar. madem hizmet edeceksiniz gitmek de bir hizmettir. 109 1 Yanıtla
  • tekeler61:
    yapı n’oldu yok oldu. 100 1 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    beter olun 92 2 Yanıtla
  • İzzet hayri çakar:
    acun ilk defa ağlamadan bi röportaj verdi.?? 87 1 Yanıtla
  • Elvan4493:
    Perşembe cumhurbaşkanına, cuma karısının ayağına gittiler yinede olmadı. :)) ama sorsan GS kollanıyor:)))) 73 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Mourinho geldiğinde herkes havalara uçtu.. Adam bomboş hiç bir oyun aklı vizyonu yok vermişler eline yıldızlarla dolu kadro üst düzey yetenekli futbolcularla gelen bir kariyer. Düşündükçe çıldırıyor insan Carlos aylardır yok sakat puan olarak geridesin böyle maceralara atılmamın manası yok kostic oğuz irfan can dururken neden böyle saçma sapan bir kadroyla maça başlıyorsun. Ya çıkarsın maça alırsın gerekli skoru sonra yine oyuna al. Deneme yanılma yöntemiyle maç mı kazanılır Allah aşkına. Futbolcu da değil suç yönetim de de değil tek suçlu mourinho. 54 0 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Deme yaw 41 0 Yanıtla
  • null:
    Anladın mı. 36 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yok yaaa Fenerbahçe şampiyon olacak nokta)))))) 21 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    yok yaavvv 21 0 Yanıtla
  • emir2003:
    Artık bitti. Çok üzüldük ama bu futbolla bu kadar. 17 2 Yanıtla
  • rs202020:
    Bir kulüp şampiyon olur olmaz o ayrı bir konu...Ama SEN geldiğin günden bu yana YAPI diye diye, ligde sanki Sadece FB ve GS varmış havası yarata yarata, hep mağdura oynaya oynaya, elin Mourinho' su Ligimizi, hakemleri dünyaya rezil ederken desteğini vere vere... Sonuç kardeşim sen git SORVİVOR'A TELEVOLE' ye benzemez bu işler..Koskoca feneri ne hale getirdiniz... 18 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ne oldu 3 kulvardaki yarışın acuuuuuurrr 17 0 Yanıtla
  • Sena2007:
    bırakın ne olur Fenerbahçe için bişey yapmayın artık sadece defolun gidin başkanıni ve büyük hicanizida alın gidin 16 0 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    ali koç mohrinyo ve acun ...sakın ama sakın istifa etmeyin....sizler bizim kırmızı çizgimizssiniz sizleri yedirmeyiz kimseye...sakın ama sakı istifa etmeyin 12 0 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    yalancı iki yüzlü acun, yapı noldu yapı. artık istifa edin ak. 10 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Sonunda kabul ettin hocayla olmayacağını 10 0 Yanıtla
  • 6490203:
    istifa falan diyorlar da salon ha sakın öyle bşrşey istemiyoruz böyle iyi biz her sene şampi 9 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Bir insanın 30 yılda elde ettiği herşeyini 8 ayda Kadıköy'de bırakmasının fotoğrafı bu!!! 8 0 Yanıtla
  • ramazanefe66:
    Ekrem imam oğlu kankası gitti Ali koçun hadi sizde göçün kurtulalım talanınızdan 7 0 Yanıtla
  • 6490203:
    şampi mi sadece gönüllerin şampiliği kaldı acunnnn 6 0 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Neymiş Acun demekki herkes işini yapacak Akşam yüz ifaden sörvayvır dan elenmiş gibiydi 1 0 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Acun cumhur başkanına gittiniz, Emine hanıma gittiniz Amerika başkanından gitseniz GALATASARAY şampiyon olacak Çünkü iyiler hep kazanır 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Acun her kamera gördüğünde az kaldı yok ediyoruz diyordun anlamamıştık Fenerbahçe yi yok ettiniz 0 0 Yanıtla
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