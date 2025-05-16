Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu\'nu getiriyor

Championship'te bu sezon averajla kümede kalan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yeni sezonda takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmek istiyor. Belözoğlu'nun Acun Ilıcalı ile olan yakın ilişkisi, teknik direktörlük koltuğu için öne çıkmasında etkili bir faktör olarak gösteriliyor.

16.05.2025 13:44
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İngiltere Championship'te bu sezon averajla kümede kalan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı yeni sezonda takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmek istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU DA LİSTEDE

Teknik direktör Ruben Selles ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik adam arayışlarına hız verdi. İngiltere yerel basınından Hull Daily Mail'in haberine göre; Acun Ilıcalı ve ekibi yeni teknik direktör tercihinde Championship deneyimi bulunan isimlere öncelik tanıyor ancak adaylar arasında Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu'nun da yer alması dikkat çekti.

Belözoğlu'nun Acun Ilıcalı ile olan yakın ilişkisi, geçtiğimiz sezon averajla kümede kalan Hull City teknik direktörlük koltuğu için öne çıkmasında etkili bir faktör olarak gösteriliyor.

ANTALYASPOR'UN BAŞINDA

Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz temsilcisiyle 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Genç teknik adam bu sezon 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 248612:
    Kafa yok takımını küme düşürecek. 32 0 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    komedi ya bu adam, madem burdaki türk futbolcuları teknik adamları götürecen niye ordan takım aldın bi dünya paraya, göztepeyi adanasporu falanda alabilirdin 11 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Tamam bu s ene kesin kümeye düşüyor o zaman 7 0 Yanıtla
  • tolga altun:
    bu sene kıp payi kurtuldu illa takimini düşürmek istiyo 7 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    emre Belözoğlu takımını küme düşüremez o işi ümit özat kesin yapar adam küme düşürme ustası 7 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    hacı hacıyı dakkada bulurmuş 4 0 Yanıtla
  • mirzaaa:
    isabet olur 0 3 Yanıtla
  • Temmuz2025:
    bunlar tam teşlilat 0 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    La fenerin başına getirin emreyiiiiii 0 0 Yanıtla
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