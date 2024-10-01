Acun Ilıcalı, TFF Başkanı ile konuşmuş: Belgeleri sunduk, bize söz verdiler - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı, TFF Başkanı ile konuşmuş: Belgeleri sunduk, bize söz verdiler

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair yaptığı basın toplantısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaptığını söyledi. Ilıcalı, "TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Bu TFF daha çok yeni. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz! Bunu başaracağız! ortalığı yakarak, yıkarak değil! Somut örneklerle, iletişimle yıkacağız" dedi.

01.10.2024 15:44  Güncelleme: 15:58
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Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair yaptığı basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptıkları görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

"TFF, 'TAVİZ YOK' DEDİ"

TFF hakkında konuşan Ilıcalı "TFF'ye bugün ziyarette bulunduk ve belgeleri sunduk. Bu TFF daha çok yeni. 'Haydi saldıralım, yüklenelim' federasyonu değil. Bu federasyon bize sözler vermişi adalet getirmek istiyor. TFF adalet istiyor, biz de adalet istiyoruz! Ayrıcalık istemiyoruz! Bunu başaracağız! ortalığı yakarak, yıkarak değil! Somut örneklerle, iletişimle yıkacağız. TFF'yi neden yıkacağız? TFF Başkanı 'Sorun yok' dese, başka bir tavır alırız. TFF Başkanı, hakemlerle konuşmuyor. Sadece oradaki görevlileri değiştirebilir. TFF Başkanı da durumun farkında. TFF Başkanı 'Bize adalet konusunda güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

"TFF'YE GÜVENİYORUZ"

Sosyal medyada TFF'ye tepki göstermelerini isteyen yorumlara da yanıt veren Ilıcalı "TFF'ye şu an güveniyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Neden güvenmeyelim? Siz manyak mısınız? Bir şeyler düzelmezse, aynı şekilde devam ederse, o zaman konuşuruz." dedi.

"TFF DE ŞAŞKIN"

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Federasyon yeni bir federasyon. Biz onlara agresif bir tavır göstermeyeceğiz şu anda. Federasyon Başkanı da şaşkın olan hatalar karşısında. Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerin benzer açıklamaları var. TFF adaleti getireceğini söylüyor. Burada bir yapı var, belgeler ortada. Bu yapıyı TFF yıkacak, buna inanıyoruz. TFF'de önce yönetim değişti, sistemde yıkılacak. Böyle göstereceğiz, rezil edeceğiz, herkes hem fikir olacak ve sistem yıkılacak. Bu kadar adaletsizlik olmaz! Burası Patagonya değil!" dedi.

Acun Ilıcalı, TFF Başkanı ile konuşmuş: Belgeleri sunduk, bize söz verdiler

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, TFF Başkanı ile konuşmuş: Belgeleri sunduk, bize söz verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • David Walker:
    FENER AĞLAAMAAA 68 51 Yanıtla
  • Mustafa Sincar:
    Acun un medyası olmuş reklamlarını yapıyor sürekli siliyorum uygulamayı boş saçma sapan haberler sürekli 43 18 Yanıtla
  • Ertan Çelik:
    Fenere Biberon ?? 38 17 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Kendi leyhine olanlarida sunmusmu acaba adnanin oglu 35 10 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Şaka mı bu?? Adalet istiyoruz diyor.. 32 8 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    Tarihin en başarısız fener yönetimi olduğunuzun farkında mısın acun? 32 6 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    siz adalet değil ayrıcalık istiyorsunuz, karın ağrınız da sancınızda bu 29 6 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    şovv men ,,,, 26 6 Yanıtla
  • Ayhan Batu:
    Yav he andancı hee???? 25 7 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    GS saha içinde de dışındada yeneceğiz 14 4 Yanıtla
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