Acun Ilıcalı\'dan Trabzonspor\'u şaşkına çeviren itiraf

Spor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR HAKEM REZALETİ"

Hakem performansı hakkında konuşan Ilıcalı, "Türk futbolunun tansiyonunun düşmesi lazım. Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Birbirimize rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı yok. Tüm yönetici arkadaşlarım, başkanım aynı fikirde. Biz tansiyon düşsün, barış gelsin istiyoruz. Rekabet ölümüne ama saha içinde kalsın. Maalesef ülkemizde, son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor. Bugün artık yeni bir hakem rezaleti yaşandı" dedi.

"GENÇ KARDEŞİMİZE MAÇI YÖNETTİRMEDİLER"

VAR kararlarına değinen Ilıcalı, "Pozisyonları tek tek anlatacak halim yok. İnancım kalmadı demiştim. Yaşananlar tam anlamıyla rezalet. Bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. Sen çok gençsin, operasyon işlerinden haberin yok, sen bir dur' dediler ve VAR'dan gelen uyarılarla maç nasıl katledilir gösterdiler. Futbol, hakem tarafından katledildi. Hakem sorunu çok büyük. VAR'dan tüm rezaletler ortaya çıktı" sözlerini sarf etti.

"TRABZONSPOR'UN DA GOLÜ VERİLMEDİ"

Maçın ilk devresinde Trabzonspor'un golünün verilmediğini söyleyen Ilıcalı, "Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu verilmedi. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Trabzonspor'un hakkı yenmesin ama yendi diye devre arası bize devre arası infaz kararı çıkmasın. İkinci yarı nasıl telafi ederiz diye operasyon yapılmasın" açıklamasını yaptı.

"YAPININ NE OLDUĞUNU GÖRDÜNÜZ"

Türk futbolundaki "yapıya" değinen Ilıcalı, "Yapı diyoruz, mizaha vurarak. Kendilerini deşifre ediyorlar. Gülüyorum artık. Kendi kendilerine bir şeyler bulup 'al işte al işte' diyorlar. Türk futbolunun hali bu hakemlerle bu kadar olur. Yapının ne olduğunu gördünüz işte, alın size yapı" değerlendirmesinde bulundu.

"MHK VE TFF'Yİ BEKLİYORUZ"

" Samsun'da VAR'da Atilla Karaoğlan vardı, bugün de var" şeklindeki yorumu değerlendiren Ilıcalı, " Arda Kardeşler, biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti. Sonra Beşiktaş maçını katletti. Atilla Karaoğlan orada burada katletti. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa buyrun sahip çıksın. Maalesef MHK Başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz. Bu konuları takip ediyor. Olayları görüyor. TFF'nin alacağı kararları bekliyoruz, güveniyoruz, mutlaka bir şey olacaktır. Tiyatro her gün her hafta... Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok, her hafta rezalet... Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz. Lehimize vermeyin, haksızlık yapmayın. Bize 1 tane haksız verip karşı tarafa 3 tane vermeyin. Komik oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

Mourinho, Dzeko ve Amrabat'ın açıklamalarını değerlendiren Acun Ilıcalı, "Hocamızın ve Amrabat'ın, Dzeko'nun sözleri durumu özetliyor. Çok konuşmaya gerek yok. Türkiye'deki yabancılar olarak gerekenleri söylediler" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUMUZU GÖRECEKLER"

Son olarak kulübün ilgili konular hakkında gerekeni yapacağını söyleyen Ilıcalı, "Taraftarımız burada olamadılar ama kalplerini yolladılar. Onların bize olan desteğini her dakika hissediyoruz. Yönetim, taraftar, futbolcular kenetlendiği zaman... Soyunma odasındaydım maç öncesi. Ant içtiler galibiyet için. Çok çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Maçı alacaklarına söz verdiler. Bunu da gerçekleştirdiler. Mutluyuz, gururluyuz. Lig uzun maraton. Biz fikstürün zor tarafındayız. İyi şekilde devam ediyoruz. Devamını da getirip mutluluklar yaşamak istiyoruz. Biz büyük bir camiayız ve inşallah ne kadar büyük olduğumuz herkes görecek" dedi.