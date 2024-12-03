Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik'te düzenlenen özel bir etkinlikte bir araya geldi. İki isim, etkinlikte selamlaşıp tokalaştı. Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte, iki futbolcu farklı takımlarda oynadı.

03.12.2024 13:52
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Pendik'teki özel bir etkinlikte bir araya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Pendik'te özel bir maç organize edildi.

TOKALAŞTILAR

Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da katıldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e selam verip, tokalaştı.

DZEKO VE BARIŞ ALPER FARKLI TAKIMLARDA OYNADI

Fenerbahçe'den Edin Dzeko ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı. İki futbolcu, özel maçta farklı takımlarda oynadı.

Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Balan Guler:
    Buda kendini Türkiye'nin Elon muski zannediyor ,Ortada bir poh yok 29 1 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Dündar:
    yazıklar olsun Dursun Özberk e nasıl olurda tokalaşır Acun ılıcalı ile? Ben olsam elini boş bırakırdım. GS taraftarlarıda benim gibi aynı düşünce de olduğunu hissedebiliyorum. 14 4 Yanıtla
  • İbrahim Oruç:
    sayın acun ılacalı bunların kökünü kaziyacak 2 1 Yanıtla
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