Acun llıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt: Bunlar bana vız geliyor - Son Dakika
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Acun llıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt: Bunlar bana vız geliyor

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım cephesinden kendisine yönetilen iddialara cevap verdi. ''Çamur at kampanyasına hoş geldiniz'' diyen Ilıcalı, ''Bunlar çok normal, dünyada iyi insanlar da olacak kötü insanlar da olacak. Bu kötü niyetli insanlarla boğuşmaya ben çocukluğumdan beri alışığım. Ben ormanda büyümüşüm, o yüzden bunlar bana 'vız' geliyor'' şeklinde konuştu.

09.06.2024 18:36
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı ile başkan adayı Aziz Yıldırım arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Ilıcalı, seçimin yapıldığı Ülker Stadyumu'nda Yıldırım cephesinin kendisi hakkındaki ithamlarına çarpıcı bir yanıt verdi.

"ÇAMUR AT KAMPANYASINA HOŞ GELDİNİZ"

Ekol TV'ye konuşan Ilıcalı, "Sistem şu; Acun'un bir sene önceki röportajını alıp dün söylemiş gibi yapmak, Acun'un 'Kulüplerin sahibi olmalı ama büyük kulüpler hariç' sözünde 'büyük kulüpler' kısmını atmak, Acun'un 30 yıl önce çektirdiği fotoğrafı atmak, videoyu aramak... Çamur at kampanyasına hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BANA VIZ GELİYOR"

Kendisinin bunun gibi ithamlarla sarsılmayacağını ifade eden Acun Ilıcalı, "Bunlar çok normal, dünyada iyi insanlar da olacak kötü insanlar da olacak. Bu kötü niyetli insanlarla boğuşmaya ben çocukluğumdan beri alışığım. Ben ormanda büyümüşüm, o yüzden bunlar bana 'vız' geliyor" sözlerini sarf etti.

Acun llıcalı\'dan Aziz Yıldırım\'ın iddialarına sert yanıt: Bunlar bana vız geliyor

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun llıcalı'dan Aziz Yıldırım'ın iddialarına sert yanıt: Bunlar bana vız geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ahmet null: acun ilicaliya ne oldu? onun derdi ne? aziz yildirim kendini ispatlamis bir baskan. ben besiktasliyim ama aziz yildirim kendi doneminde en iyi futbolcuları turkiyeye getirdi. onun zamaninda deli tocular gorduk. ve genc yaslarinda getiriuordu. ali koc kendini 6 senede ispatlayamadi. bu ikisi arasindaki rekabete acun nasil bu sekilde dahil oldu. acun destegini versin yeter. eski baskanla bu sekilde konusmasi bana gore uygun degil 97 4 Yanıtla
  • ferhat eser: gese büyük kulüp değildir bu böyle biline siz ne Beşiktaş nede fenerbahçe olamazsınız hiç bir zaman 25 44 Yanıtla
    Sabri İnce: Duydun mu Karabaş ? Ferhat ne diyor. ... Karabaş sadece güldü . Ferhat haberin olsun .:))) 12 12 ferhat eser: sabri gerçeklerle yüzleşin siz kendinizi birsey zannediyosunuz ama bir hicsiniz 10 10 Sabri İnce: Süleyman Seba dan sonra BJK duruşu bitti Ferhat . Gerçek olan budur. hatırlatmak da fayda var. Ben hiç bir takımın taraftarı değilim ama futbolu izlerim ,iyi oynayan kazansın . 11 0 Fatih Özer: Süleyman sebadan sonra Beliktaş değil türk futbolu bitti… 4 0 Levent Yurt: Torbacini değiştir. 0 0
  • ferhat eser: small club galatasaray 12 41 Yanıtla
  • ferhat eser: smal club galatasaray bunu duysun bu ülkede 2 büyük var biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE 19 25 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: 50 puan baya acıtmış 17 2
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