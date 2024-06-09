Acun llıcalı\'dan Aziz Yıldırım\'ın iddialarına sert yanıt: Bunlar bana vız geliyor

ferhat eser:

gese büyük kulüp değildir bu böyle biline siz ne Beşiktaş nede fenerbahçe olamazsınız hiç bir zaman

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Sabri İnce: Duydun mu Karabaş ? Ferhat ne diyor. ... Karabaş sadece güldü . Ferhat haberin olsun .:))) 12 12

ferhat eser: sabri gerçeklerle yüzleşin siz kendinizi birsey zannediyosunuz ama bir hicsiniz 10 10

Sabri İnce: Süleyman Seba dan sonra BJK duruşu bitti Ferhat . Gerçek olan budur. hatırlatmak da fayda var. Ben hiç bir takımın taraftarı değilim ama futbolu izlerim ,iyi oynayan kazansın . 11 0

Fatih Özer: Süleyman sebadan sonra Beliktaş değil türk futbolu bitti… 4 0