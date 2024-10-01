Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı - Son Dakika
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Spor

Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında Galatasaray'ın eski idarecisi Erden Timur ve Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'yı eleştirdi. Ilıcalı, Torreira'nın geçen sezonki derbide kırmızı kart sonrası tribünlere yumruk kaldırmasını hedef aldı ve 'O yumruklar Türk futboluna ve fair-play'e kalktı' dedi.

01.10.2024 16:37
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında Galatasarya'ın eski idarecisi Erden Timur ve Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'yı hedef aldı.

Erden Timur'u hedef alan Ilıcalı, "İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti" dedi.

"O YUMRUKLAR TÜRK FUTBOLUNA KALKTI"

Konuşmasına devam eden Ilıcalı, "Geçen sene Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek açıklama yaptı. En kötü hakem olduğunu söylediler, bütün yorumcular tam tersi konuştu. Bizim maçımızla ilgili 'Sizin kirli elleniriz var' deniyor. TFF'ye en ağır açıklamalar. Geçen sene sarı kart operasyonu var. 3 sarı karta, 15 sarı kartlık orantısızlık.. Sonra 'Yerli hakem istiyoruz, hepimiz kardeşiz, futbolu germeyelim' deniyor. Geçen sene son derbide aldatma yapan oyuncu, kırmızı kart sonrası tribünlere yumruk kaldırıyor! Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklardır" ifadelerini kullandı.

Acun, Torreira\'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı

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Son Dakika Spor Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Hasan Yılmaz:
    Ne kadar boş bir kişilik 176 23 Yanıtla
  • Resul Alsan:
    acun kes kes tıraşı be, sizler sahibinle birlikte ağlamaktan etrafı göle çevirdiniz , ulan tertemiz size karıköyde 3 posta etmışız daha o , bu , şu edebiyatı yapıp mızıklayıp duruyorsun artık Survivor GS liler için bitmiştir! 150 17 Yanıtla
  • İdris:
    acun sen hangi mevkide oynuyorsun 107 11 Yanıtla
  • Zeynel Karageçili:
    Acun ve kedicikler 98 8 Yanıtla
  • Emre null:
    safi rüzgar 93 9 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    TOPUMU VERİN OYNAMIYORUM BEN!!!! EVE GİDİYORUM. TOP KİMİNSE LİDER ODUR.. """"AĞLAMA"""" 82 6 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Senin nasıl biri olduğunu öğreneli Artık TV8 de bakmıyorum ... 72 8 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    süzme bu adam 59 4 Yanıtla
  • Kanarya Tecrübe TV:
    kapıyı açar mısınız!!! 52 4 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Yaaa arkadaşşşş 44 7 Yanıtla
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