Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
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Spor

Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

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Fenerbahçe, Aston Villa'nın yıldızı Jaden Philogene için resmi adım attı ve temas kurdu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, daha önce kendi takımı Hull City'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için ''Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir yere yazar mısın? Jaden Philogene!'' ifadelerini kullanmış ve futbolcudan övgüyle bahsetmişti.

28.12.2024 10:32  Güncelleme: 10:47
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Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Aston Villa'nın yıldızı Jaden Philogene için resmi adım attı ve temas kurdu.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Al Nassr'dan Anderson Talisca'nın transferinde son aşamaya gelen sarı-lacivertli kulüp, Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kiralamak için harekete geçti.

ACUN ILICALI DEVREDE

Haberde, Fenerbahçe'nin bu transfer için çok ciddi temaslarda bulunduğu ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir dönem forma giymesi sebebiyle Ilıcalı'nın transferde önemli rol oynayacağı ifade edildi.

"AKLIN HAYALİN DURUR"

Hull City'nin sahibi de olan Acun Ilıcalı, 2023 yılında Jaden Philogene'i İngiliz ekibine transfer ettikten sonra konuk olduğu bir programda, "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir yere yazar mısın? Jaden Philogene!" ifadelerini kullanmış ve futbolcudan övgüyle bahsetmişti.

Acun\'un \'\'Şu ismi bir yere yazar mısın\'\' dediği futbolcu Fenerbahçe\'ye geliyor

Aston Villa FC, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • turan alan:
    KRALINIZ GALATASARAY 29 30 Yanıtla
    bülent yüksel:
    yürülan taş arabası ezik 1 0
  • Ozzz:
    bu sene şampiyonluk hikaye acunnn 43 16 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    bence cityi satın alıp en iyi oyuncularını fbye bedava versin belki o zaman şampiyon olur 29 10 Yanıtla
    Faruk K:
    zaten aldı :) sahibi zaten 0 0
  • Sezgin Haksever:
    adqm bunun için kulüp aldı fbnin çöplerini yüksek fiyata almak iyi oyuncusunu fbye vermek. bu yasal mı? hülle citynin taraftarı yok mu takim küme düşüyor 16 11 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    gitme sana muhtacız 17 2 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    sistem ve yapı muhteşem bir şekilde çalışıyor. lahmacun by asgari ücrete aldığı adamı milyonlarca Euro’ya Fenerbahçe’ye satıyor 9 4 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    para var çare var 8 4 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    hala açunun fenerbahçeli olduğunu düşünen var mı 9 2 Yanıtla
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