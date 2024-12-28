Acun\'un \'\'Şu ismi bir yere yazar mısın\'\' dediği futbolcu Fenerbahçe\'ye geliyor

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Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Aston Villa'nın yıldızı Jaden Philogene için resmi adım attı ve temas kurdu.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Al Nassr'dan Anderson Talisca'nın transferinde son aşamaya gelen sarı-lacivertli kulüp, Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kiralamak için harekete geçti.

ACUN ILICALI DEVREDE

Haberde, Fenerbahçe'nin bu transfer için çok ciddi temaslarda bulunduğu ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir dönem forma giymesi sebebiyle Ilıcalı'nın transferde önemli rol oynayacağı ifade edildi.

"AKLIN HAYALİN DURUR"

Hull City'nin sahibi de olan Acun Ilıcalı, 2023 yılında Jaden Philogene'i İngiliz ekibine transfer ettikten sonra konuk olduğu bir programda, "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir yere yazar mısın? Jaden Philogene!" ifadelerini kullanmış ve futbolcudan övgüyle bahsetmişti.