Acun'un takımı sarı-lacivertlilere karşı! Fenerbahçe-Hull City maçında ilk 11'ler açıklandı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçına çıkıyor.

DINAMO KIEV MAÇI ÖNCESİ SON PROVA

20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile mücadele edecek Fenerbahçe, bu karşılaşma öncesi son hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede iki takımın da ilk 11'i belli olurken, İngiliz ekibinin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan ve Allahyar, maça ilk 11'de başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Lincoln Henrique, Rossi, Valencia

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater