Acun'un takımı sarı-lacivertlilere karşı! Fenerbahçe-Hull City maçında ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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Acun'un takımı sarı-lacivertlilere karşı! Fenerbahçe-Hull City maçında ilk 11'ler açıklandı

10.07.2022 20:05
Acun'un takımı sarı-lacivertlilere karşı! Fenerbahçe-Hull City maçında ilk 11'ler açıklandı

Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City bu akşam kozlarını paylaşacak. TV8'den canlı yayınlanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Öte yandan İngiliz ekibinde eski Fenerbahçeliler Ozan Tufan ve Allahyar mücadeleye ilk 11'de başlıyor. Hazırlık maçı, Jorge Jesus'un futbolcuların son durumunu analiz etmesi için oldukça büyük önem taşıyor. Müsabak, Sarı-lacivertlilerin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı maçtan önceki son sınav olacak.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçına çıkıyor.

DINAMO KIEV MAÇI ÖNCESİ SON PROVA

20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile mücadele edecek Fenerbahçe, bu karşılaşma öncesi son hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede iki takımın da ilk 11'i belli olurken, İngiliz ekibinin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan ve Allahyar, maça ilk 11'de başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Lincoln Henrique, Rossi, Valencia

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater

YORUMLAR
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Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım SPOR Acun Ilıcalı Hayalim, takım olarak Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak - 2 SPOR Acun Ilıcalı Hayalim, takım olarak Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak - 2

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Son Dakika Spor Acun'un takımı sarı-lacivertlilere karşı! Fenerbahçe-Hull City maçında ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun'un takımı sarı-lacivertlilere karşı! Fenerbahçe-Hull City maçında ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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