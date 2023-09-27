Ne olduysa 17 dakikada oldu! Beşiktaş, Adana\'da resmen kabusu yaşadı

Süper Lig'in 3. haftasındaki ertelenen maçta Adana Demirspor, sahasında eşiktaş'ı konuk ettiği maçta 17 dakikada bulduğu 2 golle maça adeta fırtıa gibi başladı. Ev sahibi ekibin bulduğu 2 golde ceza sahası dışından geldi.

MAÇ GOLLERLE BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'in ertelenen mücadelesinde Adana Demirspor Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma adeta gol yağmuruyla başladı.

BELHAN'DA PERDEYİ AÇTI

Maça baskılı başlayan ev sahibi ekipte takımın yıldızı Belhan'da henüz 7. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

NIANG'DAN KALEYE FÜZE

Yediği golün şokunu atlatamayan Şenol Güneş'in öğrencileri 17. dakikada bir kez daha kabusu yaşadı. Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı.