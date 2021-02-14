Adana Demirspor: 2-2 - Son Dakika
Üye Girişi
Adana Demirspor: 2-2

Adana Demirspor: 2-2

14.02.2021 21:09

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Utku Tunavelioğlu (xx), Anıl Usta (xx)ADANASPOR: Kracic (xx) - İsmail (xx), Donkor (xx), Hakan (xx), Canberk (xx), Uğurcan (xx), Celil (xx) (Dk. 86 Furkan), Ergin (xxx), Atalay (xx) (Dk. 86 Hüseyin), Ahmethan (xx) (Dk.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Utku Tunavelioğlu (xx), Anıl Usta (xx)

ADANASPOR: Kracic (xx) - İsmail (xx), Donkor (xx), Hakan (xx), Canberk (xx), Uğurcan (xx), Celil (xx) (Dk. 86 Furkan), Ergin (xxx), Atalay (xx) (Dk. 86 Hüseyin), Ahmethan (xx) (Dk. 63 Ömer xxx), Ozegovic (xx) (Dk. 90+2 Evren)ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Süleyman (x) (Dk. 27 Tarık xx), Tayyip (xx), Rassoul (xx), Kaan (xx), İsmail (xx) (Dk. 45 Sinan (xx), Hasan (xxx) (Dk. 75 Rangel xxx), Traore (xx), Yunus (xx) (Dk. 75 Emircan), Pa Dibba (xx), Ezeh (xx) (Dk. 66 Berk x)GOLLER: Dk. 55 Ergin Keleş, Dk. 75 Ömer Çiçek (Adanaspor) - Dk. 3 (P) Hasan Kılıç, Dk. 90+3 Rangel (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Donkor, Celil, Emircan (Adanaspor) - Rassoul, Pa Dibba, Hasan, Tarık (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig 21'inci haftasında oynanan Adana derbisinde Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Adana Demirspor'da Süleyman Koç, ceza sahası içerisinde Yunus'a topu gönderdi. Yunus'un kaleci Karacic tarafından düşürülmesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.25'inci dakikada Kaan'ın köşe vuruşunda top defanstan geri döndü. Topu önünde bulan Pa Dibba sert vurdu, Kaleci Karacic topu kornere çeldi.44'üncü dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.Adana derbisinin ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.54'üncü dakikada Adanaspor'da İsmail, soldan ceza sahasına topu ortaladı. Kaleci Zubas'ın elinden dönen topla buluşan Ergin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.59'uncu dakikada Sinan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Karacic topu yumruklayarak kornere gönderdi.65'inci dakikada Ezeh'in yerden pasıyla buluşan Sinan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Karacic topu uzaklaştırdı.75'inci dakikada soldan Tarık'ın geri pasında top Ozogovic'in önünde kaldı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Ozogovic yerden pasıyla topu Ömer'e yolladı. Ömer düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.90+3'üncü dakikada Rassoul'un sağdan pasında yükselen Rangel kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana derbisi, 2-2'lik eşitlikle son buldu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Adana Demirspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor: 2-2 - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Son Dakika: Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi
22:22 Son Dakika: Emekliler yapılacak zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi
22:01 Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gazetecilerin sorularına Türkçe cevap verdi
21:56 Arda Güler'in Türkçe hassasiyeti imza törenine damga vurdu! Sorulara İngilizce yanıt vermek istemedi
21:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşüyor
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmesi başladı! Masada 3 konu var
20:51 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Yenilgi ciddi travma oluşturdu
20:47 Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Kazanacağımıza yüzde yüz inanmıştık, yenilgi ciddi travma oluşturdu
20:45 Meta'nın yeni sosyal medya platformu Threads'e 70 milyon kayıt oldu
20:42 Zuckerberg "Beklentilerimizin çok ötesinde" sözleriyle duyurdu! Threads'in üye sayısı 70 milyonu buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 22:48:17. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Demirspor: 2-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement