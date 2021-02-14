STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Utku Tunavelioğlu (xx), Anıl Usta (xx)

TFF 1'inci Lig 21'inci haftasında oynanan Adana derbisinde Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Adana Demirspor'da Süleyman Koç, ceza sahası içerisinde Yunus'a topu gönderdi. Yunus'un kaleci Karacic tarafından düşürülmesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı. Penaltı vuruşu için topun başına gelen Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.25'inci dakikada Kaan'ın köşe vuruşunda top defanstan geri döndü. Topu önünde bulan Pa Dibba sert vurdu, Kaleci Karacic topu kornere çeldi.44'üncü dakikada Adana Demirspor'da Traore'nin ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.Adana derbisinin ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.54'üncü dakikada Adanaspor'da İsmail, soldan ceza sahasına topu ortaladı. Kaleci Zubas'ın elinden dönen topla buluşan Ergin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.59'uncu dakikada Sinan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Karacic topu yumruklayarak kornere gönderdi.65'inci dakikada Ezeh'in yerden pasıyla buluşan Sinan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Karacic topu uzaklaştırdı.75'inci dakikada soldan Tarık'ın geri pasında top Ozogovic'in önünde kaldı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Ozogovic yerden pasıyla topu Ömer'e yolladı. Ömer düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.90+3'üncü dakikada Rassoul'un sağdan pasında yükselen Rangel kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana derbisi, 2-2'lik eşitlikle son buldu.