Kırmızılar havada uçuştu! Adana Demirspor, bu sezon ilk kez yenildi - Son Dakika

Kırmızılar havada uçuştu! Adana Demirspor, bu sezon ilk kez yenildi

Kırmızılar havada uçuştu! Adana Demirspor, bu sezon ilk kez yenildi
Son Güncelleme: 24.09.2023 22:52

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Adana Demirspor, ligde ilk kez mağlup oldu. Maçta 3 kırmızı kart gören Adana Demirspor, maçı 9 kişi tamamladı. Kasımpaşa'nın gollerini Aytaç Kara atarken, Adana Demirspor'un tek golü Yusuf Erdoğan'ın penaltısından geldi.

Adana Demirspor, 3 kırmızı kart gördüğü maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu ve Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

ERTAÇ DİREKT KIRMZI GÖRDÜ

Konuk takım Adana Demirspor'da Ertaç Özbir, 19. dakikada kırmızı kart gördü. Ben Ouannes'in şutuna ceza sahası dışında elle müdahale eden tecrübeli kaleci, takımını 10 kişi bıraktı. Kasımpaşa, 25. dakikada Aytaç Kara'nın frikik golüyle öne geçti.

STAMBOULI KIZARDI

Adana Demirspor'da Benjamin Stambouli, 40 ve 45+8. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası takımını 9 kişi bıraktı. Stambouli ikinci sarı kartını hakem kararı sonrası topu yere vurarak gördü.

TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR GERİLDİ

İlk yarının bitimiyle soyunma odasına gidilirken Adana Demirspor'un futbol direktörü Gökhan Göktürk, koşarak Kevin Rodrigues'in yanına doğru ilerledi. Olası tartışmayı Dorukhan Toköz ve Semih Güler engellemeye çalıştı. Gökhan Göktürk'ün Kevin Rodrigues'e olan sert tepkisi kameralara yansıdı. Aynı sıralarda sahanın başka bölümünde bulunan Andrew Gravillon da sakinleştirilmeye çalışılan isimler arasındaydı.

AYTAÇ YİNE SAHNEDE

Kasımpaşa, 51. dakikada Aytaş Kara'nın attığı penaltı golüyle galibiyetini perçinledi. Adana Demirspor'un tek golü 80. dakikada Yusuf Erdoğan'ın penaltısıyla geldi.

MAÇ BİTTİ AMA KIRMIZILAR BİTMEDİ

Maçın hakemi Yasin Kol, son düdüğün ardından VAR'a geldi ve incelemede bulundu. Kol, Iron Gomis'e yaptığı faul nedeniyle Adana Demirspor'dan Kevin Rodrigues'e kırmızı kart gösterdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızılar havada uçuştu! Adana Demirspor, bu sezon ilk kez yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızılar havada uçuştu! Adana Demirspor, bu sezon ilk kez yenildi - Son Dakika
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