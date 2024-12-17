Adana Demirspor'a yenilen Beşiktaş'ta taraftarlar tesisi bastı - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor'a yenilen Beşiktaş'ta taraftarlar tesisi bastı

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Lig sonuncusu Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, Adana dönüşünde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolcuların karşısına geçti. Taraftarlar, ''Bu işler böyle devam ederse, buraya 150 kişi değil 150 bin kişi geliriz! O zaman kimseyi kontrol edemeyiz! Bu kapı kırılır, işler değişir bu kulüpte!'' diyerek serzenişte bulundu.

17.12.2024 17:20
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ligin dibine demir atan Adana Demir spor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, adeta futbolculardan hesap sormak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.

FUTBOLCULAR TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Adana deplasmanından dönen Beşiktaş taraftarları, tesislerde kaptan Mert Günok'un yanı sıra Jonas Svensson, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile konuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculardan formanın hakkını vermelerini, sahada camiaya yakışır şekilde mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Beşiktaşlı futbolcular, taraftarları üzdükleri için özür dilerken, Alanyaspor karşılaşmasında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdiler.

"150 BİN KİŞİ GELİRİZ! BU KAPILAR KIRILIR, İŞLER DEĞİŞİR"

Futbolcularla konuşan taraftarlar ise "Bu işler böyle devam ederse, buraya 150 kişi değil 150 bin kişi geliriz! O zaman kimseyi kontrol edemeyiz! Bu kapı kırılır, işler değişir bu kulüpte! Sabrımız taştı, artık yeter! Biraz emek gösterin! Bizim gösterdiğimiz emeğin üçte birini gösterin! Burası Beşiktaş! Türkiye'nin en büyük spor kulübü, dünyanın en büyük ailesi. Sizler bu aileye yakışır şekilde hareket etmiyorsunuz. Bu ailenin ferdi olarak görevinizi yapın! Her şey para değil! İnsanlar sosyal medya hesaplarınıza sizlerin fotoğraflarını koyuyor!" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor\'a yenilen Beşiktaş\'ta taraftarlar tesisi bastı

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'a yenilen Beşiktaş'ta taraftarlar tesisi bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Burak Şan:
    Ferhat sığırı itiraf et sende gittin demi ağlamaya :) 27 4 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Türkiyenin en büyük kulübü ve dünyanın en büyük ailesi, gerçekten bunları acaba dediler mi? söylemişlerse eğer tesisleri basmadan iyi tiner çekmişler. 16 4 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    150 bin kişi gideceklermis 15 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beter olasın Adana Demirspor 1 17 Yanıtla
  • Tony Montana:
    DEĞERLİ KARDEŞLERİM LİGLERİ BAHİS YÖNETİYOR UYANİN ARTIK FUTBOL BİTTİ . . 8 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ferhatıda alın gidin :))) 7 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar adanaya kebap yemiye gitmiş derler adama ayıp yahu Beşiktaş Bu olamaz yönetim anlamıyor Bu işlerden 5 0 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Böyle taraftarlık olmaz. Protesto için hiçkimse maça gitmez. 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    gereğini yapın 1 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    TARAFTAR SONUNA KADAR HAKLI VAATLER PARİS GERÇEKLER ADANA YÖNETİCİLER BJK Yİ KULLANIYOR 4 0 Yanıtla
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