Adana Demirspor\'a yenilen Beşiktaş\'ta taraftarlar tesisi bastı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ligin dibine demir atan Adana Demir spor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, adeta futbolculardan hesap sormak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.

FUTBOLCULAR TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Adana deplasmanından dönen Beşiktaş taraftarları, tesislerde kaptan Mert Günok'un yanı sıra Jonas Svensson, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile konuştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculardan formanın hakkını vermelerini, sahada camiaya yakışır şekilde mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Beşiktaşlı futbolcular, taraftarları üzdükleri için özür dilerken, Alanyaspor karşılaşmasında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirdiler.

"150 BİN KİŞİ GELİRİZ! BU KAPILAR KIRILIR, İŞLER DEĞİŞİR"

Futbolcularla konuşan taraftarlar ise "Bu işler böyle devam ederse, buraya 150 kişi değil 150 bin kişi geliriz! O zaman kimseyi kontrol edemeyiz! Bu kapı kırılır, işler değişir bu kulüpte! Sabrımız taştı, artık yeter! Biraz emek gösterin! Bizim gösterdiğimiz emeğin üçte birini gösterin! Burası Beşiktaş! Türkiye'nin en büyük spor kulübü, dünyanın en büyük ailesi. Sizler bu aileye yakışır şekilde hareket etmiyorsunuz. Bu ailenin ferdi olarak görevinizi yapın! Her şey para değil! İnsanlar sosyal medya hesaplarınıza sizlerin fotoğraflarını koyuyor!" ifadelerini kullandı.