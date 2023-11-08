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Türk futbolu yine karıştı! Murat Sancak'tan bahis iddialarına zehir zemberek yanıt - Son Dakika

Türk futbolu yine karıştı! Murat Sancak'tan bahis iddialarına zehir zemberek yanıt

08.11.2023 22:36  - Güncelleme: 22:40

Süper Lig takımı Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak hakkında çıkan bahis iddialarına yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Sancak, ''ispatlasınlar, yada ilişkim olduğunu belgelesinler, Adana Stadyumu'nda sahanın ortasına geçip bütün taraftarlara kendime hakaret, tükürük ne yapılabiliyorsa yaptırmayan şerefsizdir'' açıklamasını yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak hakkında çıkan bahis iddialarına sert şekilde cevap verdi.

İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancak, "Evet maalesef yine benim adım üzerinden algı yapılıyor. Biri çıkmış bahis çetesi içinde olduğumuzu iddia ediyor. Benim bahis oynadığımı, oynattığımı... Bu iddia edilen kişilerle yurtdışında bir seyahatim yada hts kayıtlarında o bahsedilen Yunanlı da dahil bir araya geldiğimi ispatlasınlar, yada ilişkim olduğunu belgelesinler, Adana Stadyumu'nda sahanın ortasına geçip bütün taraftarlara kendime hakaret, tükürük ne yapılabiliyorsa yaptırmayan şerefsizdir. Bizim lugatımızda bu işleri yapan namusunu satmakla eşdeğerdir. Allah, bahisten para nasip etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Bu nedenden dolayı zamanınızı aldığım için sizlerden özür dilerim, her daim beni bildiğiniz gibi yaşamıma devam edeceğime emin olabilirsiniz Hukuk herkese lazım, bu nedenle hukuk nezdinde iftira davası ve iddiaların araştırılmasını talep edeceğim" ifadelerine yer verdi.

İşte Sancak'ın o açıklaması;

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında çıkan bahis iddialarına ateş püskürdü: Yaptırmayan şerefsizdir.
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolu yine karıştı! Murat Sancak'tan bahis iddialarına zehir zemberek yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolu yine karıştı! Murat Sancak'tan bahis iddialarına zehir zemberek yanıt - Son Dakika
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