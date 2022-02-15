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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

15.02.2022 21:22
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidi, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidi, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidi sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Sancak'ın yanı sıra Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray ve Hatayspor da PFDK'ya sevk edildi. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kulübü'nün 12.02.2022 tarihinde oynanan Galatasaray - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Konyaspor Kulübü teknik sorumlusu İlhan Palut'un 13.02.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor- Konyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hatayspor Kulübü'nün 14.02.2022 tarihinde oynanan Hatayspor-Göztepe Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü'nün 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın aynı müsabakadaki "hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor, Murat Sancak, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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