Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan tüyler ürperten itiraf: 5-6 tane muska bulduk - Son Dakika

Süper Lig'de Montella yönetiminde başarılı bir grafik çizen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Instagram üzerinden açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçında aldığı ceza, Samet Aybaba, Fatih Terim ve Yunus Akgün hakkında değerlendirmelerde bulunan Sancak'ın açıklamaları dikkat çekti.

"BU TAKIMDA FIRSAT BULMASI ZOR"

Taraftarların sorularına cevap veren Sancak, "Yunus Akgün için Galatasaray 'a satın alma teklifi yapmadık. Buradan Yunus Akgün'e de mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna! Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun. Loic Remy'yi aldık, fırsat bulursa oynayacak ama bu takımda fırsat bulması da zor" dedi.

"CANLARI SAĞ OLSUN"

Adana Demirspor- Beşiktaş maçından sonra 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin ceza alan Akdeniz ekibinin başkanı, "Cezam haksız yere verilmedi. Hak ettim verildi canları sağ olsun" açıklamasında bulundu.

"ADANA DEMİRSPOR ÇIKMASIN DİYE MUSKA YAPMIŞLAR"

Süper Lig'e 26 yıl sonra yükselmelerine ilişkin açıklamada bulunan Sancak, "Adana Demirspor çıkmasın diye muska yapmışlar, saha çimlerinin altında 5-6 tane muska bulduk. Gelecek sezon kadınlara özel tribün yapılacak" dedi.

"FATİH TERİM, BENİM ABİMDİR"

Younes Belhanda, Samet Aybaba ve Fatih Terim hakkında ise Sancak, "Belhanda'dan memnunum. Belhanda'yı da çok severim. Samet Aybaba'yla aramızda bir sıkıntı yok. Bir daha Adana Demirspor'a gelir mi? Zor. Fatih Terim benim abimdir. Kendisini severim o da beni sever" ifadelerini kullandı.