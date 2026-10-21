Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağından feragat etti - Son Dakika
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Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağından feragat etti

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Eski teknik direktör Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'dan olan 330 bin euroluk alacağını bırakması kulüpte teşekkürle karşılandı. Başkan Ertan Zeybek, Montella'nın FIFA'ya başvurması halinde kulübün eksi puan ve ceza alabileceğini, bu yükün kalktığını anlattı. Zeybek, 10 ayda 9 dosyayı kapattıklarını ve 3,5 milyon euroluk borcun 347 bin euroya kapatıldığını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ve Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, eski teknik direktörleri Vincenzo Montella'ya alacaklarından vazgeçmesinden dolayı teşekkür etti.

Adana Demirspor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Vincenzo Montella'nın kulüpten bulunan 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçmesiyle ilgili açıklamalarda bulunuldu. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ile Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, Teknik Direktör Montella'ya, alacaklarından vazgeçmesi sebebiyle teşekkür etti.

ADANA MONTELLA'DAN, MONTELLA ADANA'DAN KAZANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella'ya teşekkür ederek, "Montella, büyük bir dostluk ve delikanlılık yaptı. Adana'da ona yapmıştı. Burası sayesinde yolu milli takıma düştü. Adana Montella'dan, Montella Adana'dan kazandı. Montella, son dakikada Adana'ya böyle zor zamanlarında çok büyük bir jest yaptı. Montella'ya çok teşekkür ederiz" dedi.

FIFA DOSYASI VE PUAN SİLME RİSKİ KALKTI

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek ise Vincenzo Montella'nın alacağından vazgeçmesinin önemli olduğunu kaydederek, "Montella hoca bunu FIFA'ya dosya olarak açtırıp eksi puan yememize ve ceza almamıza sebep olabilirdi. Bu, büyük bir yük olarak önümüzden kalkmış oldu. Biz yönetim olarak, 3 milyon 500 bin Euro borcu, 347 bin Euro kadar bir paraya kapattık. Toplamda 9 tane dosyayı kapatmış olduk. Bunu sadece 10 ayda taraftar olarak yaptık. Bundan sonrasını birliktelikle, başkanlarımız, ve şehrin önde gelenleri, iş adamlarıyla bir araya geldiğimizde daha güzel bir tablo ortaya çıkabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuVincenzo MontellaAdana DemirsporEkonomiFutbolAdanaSporSon Dakika

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