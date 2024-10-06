Adana Demirspor\'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve Trendyol Süper Lig'de galibiyeti bulunmayanAdana Demirspor'da alınan bu kötü sonuçların ardından başkan değişti.
Adana temsilcisinde başkan Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığı açıkladı.
Sancak, açıklamasında yerini Bedirhan Durak'a bıraktığını da duyurdu. Söz konusu açıklamada "7 Ekim tarihi itibariyle Adana Demirspor Başkanlık görevine Bedirhan Durak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Adana Demirspor 7. dakikada penaltı golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, ligde çıktığı 8. maçında 7. mağlubiyetini aldı. 1 beraberliği bulunan Akdeniz ekibinin sadece 1 puanı var.
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