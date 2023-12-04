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Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi kapandı - Son Dakika

Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi kapandı

Son olarak Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yolları ayırma kararı alındı.

04.12.2023 - 11:42,  Güncelleme: 11:46
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Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak sürpriz bir hamle yaptı. Mavi Şimşekler'de Patrick Kluivert dönemi kapandı.

TOPLANTIDAN AYRILIK KARARI ÇIKTI

Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi sona erdi. Başkan Murat Sancak, Hollandalı çalıştırıcı ile yaptığı toplantının ardından veda kararı aldı.

Adana Demirspor'da Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı

KLUIVERT'IN KARNESİ

Adana Demirspor, Patrick Kluivert yönetiminde Süper Lig'de 14 maça çıktı. Mavi Şimşekler bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi kapandı - Son Dakika
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