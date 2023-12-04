Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi kapandı

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak sürpriz bir hamle yaptı. Mavi Şimşekler'de Patrick Kluivert dönemi kapandı.
Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi sona erdi. Başkan Murat Sancak, Hollandalı çalıştırıcı ile yaptığı toplantının ardından veda kararı aldı.
Adana Demirspor, Patrick Kluivert yönetiminde Süper Lig'de 14 maça çıktı. Mavi Şimşekler bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
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