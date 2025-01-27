Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

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Trendyol Süper Lig'in son sırasında yer alan Adana Demirspor'un, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığı iddia edildi. Ligdeki 2 galibiyetini de Dalcı yönetiminde alan Akdeniz ekibinin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

27.01.2025 19:53  Güncelleme: 22:24
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Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığının daha yaşandığı iddia edildi. 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un bu sezon 3. kez teknik direktörünü yolladığı iddia edildi.

MUSTAFA DALCI İLE YOLLAR AYRILDI

TRT Spor'un haberine göre; ligin dibine demir atan ve son olarak Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybeden Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu sezonligde sadece 2 galibiyet alan Akdeniz temsilcisi, bunları Dalcı yönetiminde elde etmişti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

DALCI'NIN RAKAMLARI

Michael Valkanis ve Serkan Damla sonrası Adana Demirspor'un başına geçen Mustafa Dalcı, 10 maça çıktı. Dalcı, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet (1'i Türkiye Kupası) ve 7 yenilgi aldı. 29 Kasım 2024'te göreve gelen 51 yaşındaki teknik adam, 0.90 puan ortalaması tutturdu.

SÜPER LİG'DE BU SEZON YAŞANAN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

  • Beşiktaş: Van Bronckhorst- Serdar Topraktepe-Ole Gunnar Solskjaer
  • Trabzonspor: Abdullah Avcı- Şenol Güneş
  • Kayserispor: Burak Yılmaz-Sinan Kaloğlu
  • Bodrum FK: İsmet Taşdemir-Volkan Demirel
  • Konyaspor: Ali Çamdalı-Recep Uçar
  • Kasımpaşa: Sami Uğurlu-Hakan Keleş
  • Sivasspor: Bülent Uygun-Ömer Erdoğan
  • Alanyaspor: Fatih Tekke-Sami Uğurlu
  • Hatayspor: Özhan Pulat-Rıza Çalımbay-Murat Şahin
  • Adana Demirspor: Michael Valkanis-Serkan Damla-Mustafa Dalcı(?)
Adana Demirspor\'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Mustafa Dalcı, Akdeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman A:
    Adamın ne suçu varda yolluyosunuz.Sezon başından beri hep hocalar suçlu,bi tek futbolcular ve yönetimmi haklı. 14 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NEYDİ O IKIDE BIR GELIP GIDEN SANCAK MIYDI NEREDE 4 0 Yanıtla
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