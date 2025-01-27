Adana Demirspor\'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

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Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

Trendyol Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığının daha yaşandığı iddia edildi. 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un bu sezon 3. kez teknik direktörünü yolladığı iddia edildi.

MUSTAFA DALCI İLE YOLLAR AYRILDI

TRT Spor'un haberine göre; ligin dibine demir atan ve son olarak Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybeden Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu sezonligde sadece 2 galibiyet alan Akdeniz temsilcisi, bunları Dalcı yönetiminde elde etmişti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

DALCI'NIN RAKAMLARI

Michael Valkanis ve Serkan Damla sonrası Adana Demirspor'un başına geçen Mustafa Dalcı, 10 maça çıktı. Dalcı, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet (1'i Türkiye Kupası) ve 7 yenilgi aldı. 29 Kasım 2024'te göreve gelen 51 yaşındaki teknik adam, 0.90 puan ortalaması tutturdu.

SÜPER LİG'DE BU SEZON YAŞANAN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ