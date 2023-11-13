Fenerbahçe maçının ilk yarısını izlemesi yetti! Rıdvan Dilmen şampiyonluk adayını ilan etti

Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Dilmen, karşılaşmanın ilk yarısına bakıldığında şampiyonluğun en büyük adayının Fenerbahçe olduğunu söyledi.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Szymanski sahada yoktu, Zajc her geçen dakika yok olmaya başladı. Sürpriz faktör Crespo oldu. Ferdi çok iyi oynadı. Ben, Fenerbahçe'yi ilk yarıda izlediğimde şampiyonluğun en büyük adayı dedim." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"TADIC'İN DE ROTASYONA GİRMESİ LAZIM"

Şu kadroya baktığımız zaman Adana'dan alınan bir puan bir başarı. Bu kadar eksiğe rağmen bu skor kabul edilebilir. Ertaç çok iyi bir kaleci. Hatta Ertaç bu ligde şampiyonluğu bile belirlemiş bir kaleci. Sezon başından beri Fenerbahçe'nin bir stoperini sürekli rotasyona sokması gerekiyordu keza Fred'de ve bugün son dakikalarda kötü performans gösteren Tadic'in de rotasyona girmesi lazım.

"FENERBAHÇELİLERİN UMUTSUZ OLMASINA HİÇ GEREK YOK"

Fenerbahçe perşembe gece saat 1'de biten karşılamanın sonrasında fiziksel olarak biraz yorgundu. Bu durum hem Galatasaray hem Fenerbahçe için normal ama. Fenerbahçelilerin umutsuz olmasına hiç gerek yok performans düşüşleri gayet normal. Galatasaray'ın sürpriz mağlubiyeti Fenerbahçe'nin ilk yarı bu kadar önde basmasının sebebi buydu.

"ÇOK HOŞ BİR ŞEY DEĞİL"

İsmail Kartal'ın ve oyuncuların maça bakış açısı çok iyiydi bu kadar eksikle buradan kaybedilmiş 3 puan yok alınmış bir puan var. Sezon başında zaten Adana Demirspor maçlarına zaten 4 puan yazarsın 6 olursa ne âlâ bu 1 puan üzünülecek bir şey değil. Dzeko ve Tadic çıkarken serzenişte bulundu çok hoş bir şey değil bu.

"FENEBRAHÇE'DE ÇOK MİLLİ TAKIM OYUNCUSU VAR"

İkinci yarı için adil bir sonuç ama ilk yarı için aynısını söyleyemem Fenerbahçe ilk yarı muazzam oynadı. Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik direktör İsmail Kartal kesinlikle bu maça 3 puan için çıkmış. Fenerbahçe'de çok milli takım oyuncusu var. Normalde milli ara dinlenme gibi olsa da Fenerbahçe'de bu durum pek öyle olmayabilir.