Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alıyor. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

YABANCI VAR DANİMARKA'DAN

Maçın VAR hakemi olarak ise Danimarkalı hakem Sandi Putros görev yapıyor. Sandi Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek. Adana Demirspor ise ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde etti ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki maçı Fenerbahçe sahasında 1-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Semih, Tolga, Manev, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Ali Yavuz, Yusuf Barasi, Alioui.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Djiku, Levent, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Dzeko.

CANLI ANLATIM

64 GOL İPTAL!

63' GOOOLLL! Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (İrfan Can Kahveci)

56' A.DEMİRSPOR 10 KİŞİ! Yusuf Barasi, Mert Müldür'e yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gördü

53' GOL İPTAL! Hakem Halil Umut Meler, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra İrfan Can Kahveci'nin Maestro'ya faul yaptığını tespit ederek golü iptal etti. Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe.

52'POZİSYON İNCELENECEK! Hakem Halil Umut Meler, GOL pozisyonu öncesinde İrfan Can'ın Maestro ile girdiği mücadeleyi incelemek üzere VAR'a davet edildi.

51' İrfan Can, orta alanda Maestro'dan topu çalarak topu Szymanski'ye aktardı. Szymanski, ceza sahasının solunda bulunan Edin Dzeko'ya yerden pasını gönderdi. Dzeko, bekletmeden penaltı noktasının solunda bulunan En Nesyri'ye pasını aktardı. En Nesyri'nin sol ayağıyla çektiği şut yan direğe çarparak ağlarla buluştu.

50' GOOOLLL! Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (En-Nesyri)

46' Adana Demirspor'da Alioui yerine Aymbetov oyuna dahil oldu.

46' Fenerbahçe'de Dijiku ve Kostic yerine Osayi Samuel ile Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda top kaleci Deniz'de kaldı.

42'TEHLİKELİ ATAK! Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Abdülsamet'in ters vuruşu kaleye yöneldi ancak dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

40' Oğuz Aydın, sağ kanattan topu taşıyarak ceza sahasına ortalamak istedi ancak top doğrudan dışarı gitti.

38' BİR KAFA! Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Tolga ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci İrfan Can'da kaldı.

37' Maestro'nun sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Fenerbahçe savunması araya girerek topu dışarı gönderdi. Adana Demirspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

35' Yusuf Barasi, sol kanattan çizgiye inerek ortalamak istedi. Mert Müldür araya girerek topu dışarı gönderdi. Adana Demirspır köşe vuruşu kullanacak.

34' Adana Demirspor'da İzzet, Fred'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

33' TEHLİKELİ ATAK! Yusuf Barasi, orta alanın solunda Mert Müldür'den topu kurtarıp rakip kaleye hareketlenen İzzet'e derin bir top gönderdi. İzzet, ceza yayının solundan topu penaltı noktasının sağında bulunan Alioui'ye aktardı. Alioui'nin bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can kurtardı. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

31' Djiku, orta alanda Ali Yavuz'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

25' ÇOK NET KAÇTI! Oğuz Aydın, sağ kanattan topu taşıyarak penaltı noktasına doğru yerden çevirdi. İrfan Can'ın sol ayak içiyle yaptığı vuruş kaleci Deniz'de kaldı.

24' ÜST DİREKTEN DÖNDÜ! Fred, rakip ceza yayının sağından ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Kale sahası çizgisi üzerinde topa hareketlenen En-Nesyri'nin dokunuşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırarak başka bir tehlikeyi önledi.

22' İrfan Can'ın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadan dışarı çıktı. Adana Demirspor, kale vuruşu kullanacak.

21' En Nesyri, sağ kanatta topu taşırken Adana Demirspor savunmasında Semih araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

20' Mücadelede ilk 20 dakikalık bölümü geride bıraktık.

19' İrfan Can Kahveci, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Maestro'nun müdahalesi sonrası top dışarı çıktı. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

18' Tolga'nın tedavisi tamamlandıktan sonra mücadele kaldığı yerden devam etti.

17' Adana Demirspor'da Tolga, kendini yere bıraktı. Hakem Halil Umut Meler, sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

13' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı. Top kalenin üstünden dışarı gitti. Adana Demirspor, kale vuruşu kullanacak.

12' Dzeko, rakip ceza sahasının solundan çizgiye inerek kale sahasına ortalamak istedi ancak savunmada Arda Kurtulan araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

11' Dijiku, orta alandan rakip yarı sahanın sol kanadında bulunan Filip Kostic'e uzun bir top gönderdi. Kostic, rakip ceza sahasının sol çizgisinde topu kontrol ederek ceza yayındaki Edin Dzeko'ya yerden bir pas çıkardı. Dzeko'nun sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş, kalenin üzerinden auta gitti.

10' Mücadelede ilk 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.

8' Mücadelenin bu dakikasında Adana Demirspor %39 - %61 Fenerbahçe topa hakim.

7' Oğuz Aydın, sağ kanattan topu taşıyarak rakip ceza yayında bulunan Dzeko'ya yerden pasını aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Deniz'de kaldı.

5' Dzeko, orta alandan hareketlenerek rakip ceza sahasına koşu yapan En-Nesyri'ye uzun bir top gönderdi; ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

3' İrfan Can Kahveci, orta alandan rakip ceza sahasına hareketlenen Szymanski'ye uzun bir top yolladı ancak top kaleci Deniz'de kaldı.

1' İlk düdük çaldı.