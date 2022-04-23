Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı - Son Dakika
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Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı

23.04.2022 20:29
Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen lider, Mavi Şimşekler'i devirerek kötü gidişe son vermek istiyor.

Trabzonspor, Andreas Cornelius ile farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazarak gelecek hafta şampiyonluk maçına çıkmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak. Adana Demirspor'da ise kart cezalısı Mario Balotelli kadroda bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.

Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Bruno Peres; Siopis; Visca, Abdülkadir, Hamsik, Kouassi; Cornelius.

CANLI ANLATIM

Dakika 12: Trabzonspor, Andreas Cornelius ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 7: Bruno Peres'in penaltıdan kaydettiği GOL ile Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Dakika 5: Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrası penaltıyı tekrarlatma kararı aldı.

Dakika 4: Kaleci Muric, Abdülkadir Ömür'in kullandığı penaltıyı kurtardı.

Dakika 2: Edin Visca sağ kanattan ceza alanına girdi. Simon Deli'nin müdahalesine hakem penaltı kararı verdi.

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Son Dakika Spor Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı - Son Dakika


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