Adana Demirspor-Trabzonspor maçı başladı - Son Dakika

Trabzonspor, Andreas Cornelius ile farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazarak gelecek hafta şampiyonluk maçına çıkmak istiyor.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak. Adana Demirspor'da ise kart cezalısı Mario Balotelli kadroda bulunmuyor.
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.
Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Vitor Hugo, Denswil, Bruno Peres; Siopis; Visca, Abdülkadir, Hamsik, Kouassi; Cornelius.
Dakika 12: Trabzonspor, Andreas Cornelius ile farkı 2'ye çıkardı.
Dakika 7: Bruno Peres'in penaltıdan kaydettiği GOL ile Trabzonspor 1-0 öne geçti.
Dakika 5: Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrası penaltıyı tekrarlatma kararı aldı.
Dakika 4: Kaleci Muric, Abdülkadir Ömür'in kullandığı penaltıyı kurtardı.
Dakika 2: Edin Visca sağ kanattan ceza alanına girdi. Simon Deli'nin müdahalesine hakem penaltı kararı verdi.
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